Endlager in Nördlich Lägern – Betroffene reagieren konsterniert auf Atommüll-Entscheid Jetzt ist es definitiv: Das Tiefenlager soll in der Zürcher Gemeinde Stadel gebaut werden. «Ich bin unsagbar traurig», sagen direkt Betroffene wie die Bäuerin Ramona Keller. Catherine Boss

Im Haberstal sagen sich Hasen und Füchse Gute Nacht: Für das Endlager wird es riesige Bauten geben. Screenshot: PD

Die Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) will den Atommüll in der Nähe der Zürcher Gemeinde Stadel in Nördlich Lägern entsorgen. Am Samstagnachmittag bestätigte das Bundesamt für Energie, was die Tamedia-Zeitungen bereits am Mittwoch berichtet hatten. Ebenfalls am Samstag informierte die Nagra die Grundstücksbesitzer in der Region. Bisher war die Bevölkerung dort davon ausgegangen, dass es das Zürcher Weinland treffen wird – seit Jahren der Favorit der Nagra. Die direkt betroffene Bäuerin und zweifache Mutter Ramona Keller (34) ist nach der Informationsveranstaltung der Nagra konsterniert. «Ich bin unsagbar traurig», sagt sie am Samstag.