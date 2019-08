Betagter Mann erschiesst Frau und dann sich selbst

Entdeckt wurden die beiden leblosen Körper aufgrund eines Anrufs in einem Mehrfamilienhaus hinter der Migros-Filiale an der Albisriederstrasse. In der Nachbarschaft gab es einige Aufregung, weil die Polizei zunächst in Vollmontur vorgefahren war, wie eine Anwohnerin sagt. Als den Beamten klar war, dass keine Bedrohung für Dritte bestand, verzichteten sie dann aber darauf, den Ort des Geschehens abzusperren. Lediglich die Bewohner der betroffenen Liegenschaft wurden angewiesen, in ihren Wohnungen zu bleiben. Dann machten sich Forensiker der Kriminalpolizei an die Spurensicherung.