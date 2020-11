Spitex vor Leistungsabbau – Betagte in Basel befürchten weniger Hilfe im Alltag Der Kanton Basel-Stadt beendet die Vereinbarung mit der Stiftung Spitex Basel auf Ende des Jahres. Die neuen Regelungen stossen auf Kritik. Benjamin Wirth

Viele daheim lebende Senioren in Basel haben Angst. Sie befürchten, dass ihnen ein Grossteil der hauswirtschaftlichen Unterstützung gestrichen wird und sie nicht länger selbstständig zu Hause bleiben können. Der Regierungsrat sieht vor, ab dem 1. Januar die bisherige Leistungsvereinbarung mit der Stiftung Spitex Basel aufzuheben. Diese verpflichtete den Kanton, die hilfsbedürftigen Menschen je nach Einkommen und Vermögen finanziell zu unterstützen, wenn der Bedarf ärztlich nachgewiesen werden konnte.

Viele Betagte fragen sich nun, wie sie die Unterstützungsleistungen in der Hauswirtschaft künftig bezahlen sollen. Die kantonalen Beihilfen sorgten nämlich bislang für deutlich günstigere Beträge: Bis anhin konnte die Spitex 59.39 Franken pro Stunde abrechnen, wovon Hilfsbedürftige mit einem hohem Einkommen das Meiste selber zahlten, den Rest übernahm das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt (GD). Bei Menschen mit niedrigen Einkünften zahlte der Kanton einen Teil mit Ergänzungsleistungen und den Rest mit Geldern aus dem GD. Diese Staatsgelder fallen im neuen Jahr weg.

Korrekturvorschläge angebracht

Die Interessenvereinigung Graue Panther wehrt sich entschieden gegen diese Aufhebung: Die Spitex werde keine kurzen Leistungen von weniger als einer Stunde mehr erbringen, weil für sie dann Einbussen entstehen würden – Konsequenzen hätte das vor allem für die einkommensschwächeren Personen, die sich den Service für eine volle Stunde nicht leisten könnten. «So könnte es zu mehr und früheren Heimeinlieferungen kommen», sagt Sprecher Martin Matter.

Viele Senioren bräuchten aber eigentlich nur punktuell Hilfe. «Es fehlt manchmal nicht viel, um im Haushalt angemessen unterstützt zu werden», sagt er. Wer möglichst lange daheim bleiben wolle, benötige jedoch eine funktionierende Stütze.

Die Grauen Panther wittern hinter dem Entscheid einen Abbau der Spitex-Leistungen, womit das Leben zu Hause für die Betroffenen zur Armutsfalle werden könne. Die Interessensvereinigung meldete sich deswegen beim Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt (WSU), um Korrekturen zu verlangen.

Auch politisch ein Thema

Der Kanton hat die Proteste wahrgenommen und will die Betroffenen mit einem Merkblatt genauer informieren. Seinen Weg behält er vorerst aber bei: «Die kommunizierten Änderungen des Regierungsrates führen zu einer kundenfreundlichen Versorgung mit Haushaltshilfen, indem alle Klienten – unabhängig von ihrer finanziellen Situation – ihre bevorzugten Organisationen beauftragen können», sagt Antonios Haniotis, Leiter des Amtes für Sozialbeiträge. Die finanziell beeinträchtigten Personen könnten sich auf grössere Ergänzungsleistungen verlassen. Und auch von einem Leistungsabbau bei der Spitex könne keine Rede sein.

Anders sieht das Stefan Schütz, Geschäftsleiter der Spitex Basel, der in der «Basellandschaftlichen Zeitung» sagt, dass man Leistungen zurückstufen müsse, wenn die Bestimmungen so blieben. Der Kanton stelle damit seine Verordnung «ambulant vor stationär» in Frage.

Martin Matter von den Grauen Panthern ist sich indes sicher, dass die Anliegen auf Anklang stossen. «Wir sind mit dem Departementsvorsteher, Regierungsrat Christoph Brutschin, in Kontakt», sagt er. Zuversichtlich zeigt er sich auch, weil Sarah Wyss (designierte Nationalrätin) und Georg Mattmüller (beide SP) im Grossen Rat einen Vorstoss eingereicht haben, in dem sie die Kritikpunkte der Grauen Panther thematisieren. Den Parlamentariern ist es wichtig, dass die Senioren gerade in der jetzigen Zeit so lange wie möglich zu Hause bleiben können. Auch sie befürchten, dass Hilfsorganisationen wie die Spitex künftig nur noch Klienten mit einem gewinnbringenden Bedarf bedienen werden.