Wunsch nach Neutralität – Besucher des Hörnli-Friedhofs stören sich an christlichen Symbolen Nur noch ein Drittel der Baslerinnen und Basler ist Mitglied einer christlichen Kirche. Entsprechend lösen die Wandgemälde und Kruzifixe in den Abdankungsräumen Befremden aus. Boris Burkhardt

Immer mehr Menschen sind christliche Darstellungen auf dem Friedhof am Hörnli (Foto: Kapelle 1) ein Dorn im Auge. Foto: Nicole Pont



Das grosse Gemälde auf Leinwand zeigt Christi Kreuzigung auf dem Berg Golgatha. Es wurde 1932 in der Kapelle 5 des Friedhofs Hörnli angebracht – im selben Jahr, als die Kapelle gebaut und der Friedhof am Hörnli, heute der grösste Friedhof der Schweiz, eingerichtet wurde.

Immer mehr Menschen sei das Bild ein Dorn im Auge, weiss Dominik Heiber, stellvertretender Leiter der Friedhöfe Basel. Sie störten sich generell an christlicher Symbolik auf dem Friedhof. Heiber weiss das von Menschen, die an Trauerfeiern teilnehmen; er weiss es vom Runden Tisch, an dem christliche Pfarrer und Trauerredner aller und keiner Konfessionen mit der Friedhofsverwaltung zusammenkommen

«Es sind nicht nur Atheisten», erzählt Heiber, «die den Wunsch nach religionsneutralen Abdankungsräumen äussern.» Auch Muslime und vor allem Hindus hätten klare Vorstellungen, wie sie sich einen Raum für den Abschied wünschten. Und nicht zuletzt gebe es viele, die aus der Kirche ausgetreten seien und nichts mehr mit ihr zu tun haben wollten.

Vor 90 Jahren als weltlicher Friedhof eröffnet

Es mag vielen auf den ersten Blick schwer verständlich sein, dass sich jemand an christlichen Symbolen auf einem Friedhof stören kann. Man muss als Europäer überhaupt kein gläubiger Christ sein, um Friedhöfe mit Kreuzen und Kruzifixen in Verbindung zu bringen, mit Tauben und betenden Dürer-Händen auf Grabsteinen und dem Trauerspruch von der Asche, die zur Asche kommt.

Von Vampirromanen der Romantik bis zum wöchentlichen Besuch mit der katholischen Oma auf dem Gottesacker (allein der Name!) im Dorf ist der Friedhof als Ort christlicher Symbolik Teil der abendländischen Kultur. «Früher war der Friedhof Teil des Geländes um die Kirche», bestätigt Heiber diese Gedanken. «Als der Hörnli-Friedhof 1932 gebaut wurde, waren 95 Prozent der Baslerinnen und Basler Mitglied einer christlichen Kirche. Heute ist es noch ein Drittel.»

Die Friedhofsverwaltung nehme dieses Drittel weiterhin ernst: «Aber wir sehen uns als staatlicher Dienstleister natürlich in der Pflicht, auch auf die Nachfrage der anderen zwei Drittel unserer Kunden einzugehen.» Der Friedhof am Hörnli sei vor 90 Jahren schon als weltlicher Friedhof eröffnet worden: «Die Kirchen hatten damals sicher einiges mitzureden. Aber gehört hat ihnen der Friedhof nie.»

In einem laizistischen Staat haben die staatlichen Behörden religionsneutral zu sein. In der Friedhofskommission Basel sitzen neben Kirchenvertretern auch Kunsthistoriker, Steinmetze und Gärtner – Fachleute für alle Belange eines solch grossen Friedhofs, bei dem es bei weitem nicht nur ums Sterben geht. Allerdings lässt Heiber im Gespräch durchblicken, dass nicht alle Verantwortlichen die Tendenz zur Säkularisierung akzeptierten. Anders kann er sich nicht erklären, dass die wesentlich kleinere Kapelle 2 bei der Restauration noch 2016 mit einem riesigen Wandbild der Auferstehungsszene zwischen Jesus und Maria Magdalena ausgestaltet worden ist, wohlgemerkt nicht abnehmbar und noch dazu an der Wand hinter dem Rednerpult, sodass das Bild unübersehbar ist. «Die Diskussion um die Religionsneutralität der Räume gab es damals schon», sagt er.

Nur mit einem Neubau lässt sich etwas ändern

Kapelle 1, so gross wie Kapelle 5, hat immerhin ein Kreuz hinter dem Katafalk stehen, das sich einfach hinaustragen lässt; das Kunstwerk an der Wand ist dermassen abstrakt, dass es alles bedeuten könnte. Vielen sei allein schon die Architektur zu christlich, berichtet Heiber: die Rundbogen der hohen Fenster mit ihren farbigen Glasscheiben, der chorförmige Raum, in dem Sarg oder Urne aufgebahrt werde, die Orgel und überhaupt der neun Meter hohe Raum (laut Heiber «ein Alptraum zum Heizen») erinnere sie an eine Kirche und sogar das Rednerpult an eine Kanzel.

Und nicht zuletzt natürlich die Bezeichnung «Kapelle» für die Abdankungsräume, die auch noch in Stein über dem Eingang gemeisselt ist. «Wir müssen das kulturelle Erbe akzeptieren. Da bleibt auch den Nichtchristen nichts anderes übrig», konstatiert Heiber: «Wir können nicht alle Wünsche erfüllen.» Zu den Wünschen der Trauerredner gehörten aber auch Dinge, die nur indirekt über die erwähnte Architektur dem Christentum anzulasten seien, etwa eine bessere Akustik und Tonanlage in dem halligen Raum, berichtet Heiber: «Immer öfter wird an Trauerfeiern Musik vom Band oder live gespielt.»

Die Friedhofsverwaltung hat laut Heiber in ersten Gedankenspielen ausprobiert, wie man die Kapellen kurzfristig auf Wunsch religionsneutral gestalten könnte: Kreuze wegräumen, Bilder überhängen sind da erste Ideen. «Wir stehen erst ganz am Anfang des Prozesses», sagt Heiber. Langfristig und permanent werde sich nur mit einem Neubau etwas ändern können.

