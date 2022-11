Meta Quest Pro ausprobiert – Besuch im Metaversum Der Aktienkurs von Meta saust in den Keller, die neue Brille verspricht Superlative und nie Dagewesenes: Wir waren vor Ort und haben uns in der realen und virtuellen Firmenzentrale in London umgesehen. Rafael Zeier

1 / 2 So sieht die imposante Baustelle gleich neben den Gleisen zurzeit aus. Foto: Rafael Zeier

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, sich ein Produkt in London anzuschauen, das massgeblich in Zürich entwickelt wurde – und das vor allem genau solche Businesstrips dereinst überflüssig machen soll. Aber das ist noch Zukunftsmusik.

Stand heute, gibt es die Brille für Journalisten nur in London zu sehen. Doch das ist immerhin eine gute Gelegenheit, mal bei Facebook, äh, Meta im Kings-Cross-Quartier vorbeizuschauen. Im bei Techfirmen beliebten Quartier entsteht derzeit auch das gigantische neue Google-Hauptquartier mit Dachgarten.

Vorbei an den Büros von Deep Mind, dem Expertenteam für künstliche Intelligenz in Googles Alphabet-Konzern, findet man sich vor einem Hochhaus mit riesiger Lobby, Türsteher – und ohne protziges Firmenlogo. Erst an der Réception auf dem Tisch steht ganz klein, dass man hier bei Meta angekommen ist. Dem Dachkonzern von Facebook, Whatsapp, Instagram und eben den Computerbrillen.

Ohne die korrekte Adresse zu kennen, würde dort niemand spontan Meta vermuten. Zumal es im Quartier zahlreiche solche Hochhäuser mit wuchtigen, aber unbeschrifteten Lobbys gibt. Ohne Einladung kommt dort niemand weit.

Mit Einladung aber schon. Mindestens bis in ein kleines Zimmer mit Sofas, einem Bürotisch und zwei realen Meta-Mitarbeitern, die mir die neuste Computerbrille zeigen sollen. Im Verlauf der Vorführung kommen auch noch virtuelle Mitarbeiter hinzu, aber erst muss die Brille mal auf den Kopf.

Die Meta Quest Pro (1600 Franken) sieht aus wie eine Mischung aus Skibrille, Velohelm und Hightechstirnband. Anders als etwa Microsofts Hololens ist die Quest Pro nicht transparent (siehe Box). Es ist eine reine Virtual-Reality-Brille. Die reale Welt um einen herum sieht man nur durch Kameras.

Virtual oder Augmented Reality? Infos einblenden Bei Computerbrillen wird zwischen zwei Typen unterschieden: Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR). Bei VR handelt es sich um Brillen, die einem eine komplett virtuelle, also computergenerierte Welt zeigen. Man setzt die Brille auf und taucht in eine andere Welt ein. Das berühmteste Beispiel sind die Brillen von Meta. Vorne geschlossen: Die VR-Brille Quest 2 von Meta. Bei AR handelt es sich um transparente Brillen. Der Blick auf die reale Welt wird aber durch Einblendungen ergänzt. Wenn man beispielsweise durch eine Stadt läuft, werden einem direkt im Blickfeld Pfeile zum gewünschten Zielort eingeblendet. Hier gibt es zwei berühmte Beispiele: Die gescheiterte Google-Brille und Microsofts Hololens setzen auf diese Technologie. Vorne offen: Die Hololens-AR-Brille von Microsoft. Wie immer gibt es aber auch Mischformen. Die Quest Pro von Meta etwa kann man auch für Augmented Reality nutzen. Kameras an der Aussenseite projizieren die reale Welt auf die Bildschirme im Inneren. Beide Technologien stecken noch in den Kinderschuhen, aber Augmented Reality ist deutlich komplexer. Darum gibt es in dem Bereich noch kaum nennenswerte Erfolge. (zei)

Entgegen allen Bedenken passt mein Kopf mitsamt Sehbrille in die Computerbrille. Bei ähnlichen Demos kam es in der Vergangenheit schon mal zu Komplikationen: etwa damals, als mein Kopf für die Vorabversion der Samsung-Brille zu gross war.

Dieses Mal klappt es. Der Kopf ist drin, und mit dem Rad am Hinterkopf wird die Brille festgezurrt. Auf ins Metaversum! Auf zu neuen Welten!

1 / 3 Aussenstehende sehen einen Reporter mit übergrosser Skibrille…

Nicht so schnell! Zuerst kommt man in eine Art Warte- oder Wohnzimmer, mit Ausblick auf einen See und Berge. Die Brille sitzt noch nicht so recht, und ich sehe unten raus. Die Meta-Mitarbeiter rücken die Brille nochmals zurecht, und jetzt sehe ich das Panorama wirklich. Nun, so gut es eben ist.

Experten für Computerbrillen mögen die Fortschritte in der neusten Meta-Brille bestaunen. Ich als Gelegenheitsnutzer bin erst mal enttäuscht. Die Bildqualität ist nicht annähernd so gut, wie ich mir das erhofft habe. Von Fotorealismus keine Spur, auch im Vergleich zu Computergrafiken auf gewöhnlichen Bildschirmen wirkt das Bild arg pixelig.

Ob man sich denn auch die Hand geben kann, möchte ich wissen.

Da war die Entwicklung deutlich weniger rasant, als ich mir das vorgestellt habe. Auch die Möglichkeit, durch die eigentlich geschlossene Brille mit an der Aussenseite positionierten Kameras nach draussen zu blicken – also wie durch eine richtige Brille –, fällt ernüchternd aus. Alles ist verpixelt und grobkörnig, schwarze Schuhe schimmern grünlich, und insgesamt erinnert die Qualität an die allerersten Handkameras Ende der 90er-Jahre. Ja, man sieht genug, um im Raum herumzulaufen und nicht über andere Leute oder das Sofa zu stolpern, aber schön ist es nicht.

Doch dann beginnt die Demo. Zack werde ich vom Wartezimmer in ein virtuelles Sitzungszimmer verfrachtet. Dort warten schon zwei weitere Meta-Mitarbeitende. Einer ist ganz real auf einem schwebenden Bildschirm zu sehen. Genau so, wie man es von Videositzungen per Webcam kennt. Die andere Person sitzt mir gegenüber am Tisch und ist virtuell.

1 / 2 Das Büro der Zukunft? Metas virtuelle Sitzungen sehen in etwa so aus. Und ja, die virtuellen Personen haben keine Beine.

Dass die Auflösung suboptimal ist, ist schnell vergessen. Die Person wirkt zwar wegen der Computergrafik surreal, aber da Mimik und Stimme überraschend real wirken, kommt man viel leichter ins Gespräch, als ich es anhand von Fotos und Videos gedacht habe.

Ob man sich denn auch die Hand geben kann, möchte ich wissen. Nein, aber ein High Five sei möglich. Also strecke ich der virtuellen Person, die irgendwo im Gebäude oder auch auf einem anderen Kontinent sein könnte, die Hand entgegen – genau so, wie man es bei einer echten Person machen würde. Und zack! Eine kleine Animation erscheint, und ein Geräusch erklingt, mein erstes semivirtuelles High Five.

Für einen kurzen Augenblick sind alle Zweifel vergessen. Der kleine Wow-Moment erinnert an das erste Mal Multitouch auf einem iPhone.

In der Folge schauen wir uns zusammen noch andere Sitzungszimmer an und skizzieren an einem Whiteboard. Das funktioniert alles deutlich besser als mit Zoom- oder Teams-Calls. Immer wieder ertappe ich mich dabei, wie ich vergesse, dass die andere Person ja nicht im Raum ist und dafür die zwei anderen Meta-Mitarbeiter irgendwo um mich herum stehen müssen. Oder sind die in die Kaffeepause verschwunden?

Sie sind natürlich noch da und haben jetzt wieder zu tun: Für die nächsten Demos kommen die Controller zum Einsatz – zwei Joysticks mit viel zu vielen Knöpfen. Ständig muss ich nachfragen, was jetzt wo ist und welchen ich wirklich drücken soll. Bis ich endlich alle Knöpfe im Griff habe und eine dreidimensionale Landkarte richtig bedienen kann, ist die Zeit schon fast um.

Aber gerade bei der Landkarte ist die schlechte Auflösung schnell vergessen. Wenn man sich eine fremde Stadt zunächst von oben und dann direkt von der Strasse aus ansehen kann, ist das deutlich beeindruckender, als wenn man Google Earth auf einem Bildschirm nutzt.

Die Brille kann auch Hände erkennen, und manche Sachen lassen sich direkt mit den eigenen Händen steuern. Aber eben noch nicht alles, allzu oft braucht es die Controller. Das mag für bestimmte Aktivitäten wie Spiele oder komplexe Programme Sinn machen, längerfristig sind unsere Hände aber die besten Controller. Nur ist die Technologie auch hier (mal wieder) noch nicht so weit.

Pixelige Bildschirme

Weniger beeindruckend ist das virtuelle Büro mit den zusätzlichen Bildschirmen. Eines der grossen Versprechen von Computerbrillen ist es ja, dass man sich damit sein Traumbüro mit so vielen und so grossen Bildschirmen, wie man möchte, einrichten kann. Doch wegen der schlechten Auflösung macht das keinen Sinn. Selbst die alten Monitore auf der Redaktion haben gefühlt noch eine höhere Auflösung als diese virtuellen Bildschirme von Meta. Nein, lange möchte man damit nicht arbeiten.

Nachdem man wieder in der virtuellen Welt aufgetaucht ist, bleibt ein zwiespältiges Bild. Ja, die Technik ist beeindruckend. Aber noch lange nicht dort, wo sie sein müsste. Klar, es ist anspruchsvoll so viel Technik ohne per Kabel angeschlossenen Computer direkt auf den Kopf zu bringen. Meta ist ganz stolz auf eine gebogene Batterie, die am Hinterkopf platziert ist.

Als gewöhnlicher Anwender sieht man aber vor allem die Mängel. Klar, das erste iPhone hatte auch eine lausige Auflösung, und die Leute mochten es doch. So ist es auch mit der Quest Pro. Wer sich heute eine kauft, wird damit leben können. Aber schon in ein paar Jahren wird man zurückblicken und der Bildqualität keine Träne nachweinen.

Das Überraschendste am Ausflug waren diese virtuellen Menschen in den virtuellen Räumen, das hat wirklich Potenzial (was mich überrascht). Auch wenn ich die Vorstellung noch etwas albern finde, mich von zu Hause auf dem Sofa an so eine Sitzung zu beamen.

Insgesamt wird es spannend, zu verfolgen, wie gut es Meta gelingt, aus bisher vereinzelten Highlights ein fertiges Erfolgsprodukt zu zimmern. Derzeit saust der Aktienkurs bedrohlich in den Keller.

Düstere Aussichten: Meta von heute lässt den Erfolg von Facebook verpuffen. Foto: Rafael Zeier

Denn so viel hat der Ausflug nach London gezeigt. Die Technologie hat Potenzial, aber der Durchbruchmoment ist noch Jahre in der Zukunft. Ob Meta einen so langen Atem hat?

Rafael Zeier ist Redaktor für Digitales und Gesellschaft. Er berichtet über neue Webdienste, testet neue Geräte und schaut den Techkonzernen auf die Finger.

