Bestattungsbüro am Anschlag – Warten auf die letzte Ruhe Die Regel ist: Spätestens sieben Tage nach dem letzten Atemzug soll die Bestattung stattfinden. In Basel-Stadt kann es bis zu zwei Wochen dauern. Leif Simonsen

Trotz neuer Kremationsöfen: Bei den Bestattungen auf dem Hörnli geht es bisweilen langsam vorwärts – auch, weil das Bestattungsbüro latent unterbesetzt ist. Foto: Kostas Maros

Für den 94-Jährigen war der Tod nach der langen Krankheit eine Erlösung. Am 27. Juli hörte sein Herz im Claraspital auf zu schlagen. Sein Sohn rief am Morgen des nächsten Tages beim Bestattungsbüro des Friedhofs Hörnli an. Im Spital sagte man ihm, man sei froh, wenn das Prozedere schnell vorangehe. Man habe grad einen Engpass bei der Aufbahrung von Toten. Beim Bestattungsbüro aber hiess es, der nächstmögliche Termin für eine Beratung sei der 3. August, also genau sieben Tage nach dem Tod. Nochmals über eine Woche später wurde die Bestattung durchgeführt. Die Beratung im Bestattungsbüro sei sehr höflich gewesen, sagt der Sohn des Verstorbenen. Als er das Zufriedenheitsformular ausfüllte, sei er mit Nachdruck darauf hingewiesen worden, dass er alles aufschreiben solle. «Als würden die Mitarbeitenden wollen, dass auf einen Missstand hingewiesen wird.»