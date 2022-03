Die Frage zwischen den FCB-Spielen – Bestätigt ein dritter Ligasieg in Folge die Richtigkeit des Trainerwechsels? Der FC Basel kann bei GC etwas schaffen, das ihm zuletzt im Sommer gelang: den dritten Ligasieg in Folge. Doch liesse dies Rückschlüsse auf die Rochade Rahmen/Abascal zu? Oliver Gut

Mit Patrick Rahmen (links) als Trainer gewann der FC Basel zuletzt gleich zu Saisonbeginn drei Ligaspiele in Serie – am Sonntag versucht Interimsnachfolger Guillermo Abascal, dies zu wiederholen. Foto: Alessandro Crinari (Keystone)

Die internationalen Auftritte gegen Olympique Marseille waren trotz des Ausscheidens aus der Conference League ansprechend. Stimmte dort das Resultat am Ende nicht, verhielt es sich auf nationalem Parkett zuletzt eher umgekehrt: Der FC Basel überzeugte in der Liga nie über die volle Distanz. Doch am Ende, da stimmte in den beiden letzten Partien das Resultat, gewann Rotblau in Lugano und zu Hause gegen den Servette FC jeweils 2:0.

Mit einem weiteren Vollerfolg am Sonntag beim Grasshopper-Club könnte der FC Basel nun den dritten Ligasieg in Folge feiern – etwas, das ihm seit dem Saisonauftakt, in den ersten drei Ligapartien, nicht mehr gelungen ist. Interimstrainer Guillermo Abascal könnte dann eine positive Resultatkonstanz aufweisen, wie sie unter seinem freigestellten Vorgänger Patrick Rahmen während langer Zeit vermisst worden war. Und ja: Man könnte dann auch auf die Idee kommen, dass der viel kritisierte Trainerwechsel vor dem Spitzenspiel beim FC Zürich die richtige, weil nötige Massnahme gewesen ist.

Würde ein dritter Ligasieg in Folge bestätigen, dass der Trainerwechsel richtig war? Ja klar! Was denn, wenn nicht das? Es ist ja schon eine Ewigkeit her, dass das dem FC Basel gelang, unter Rahmen war diese positive Konstanz schlicht nicht mehr möglich. So weit würde ich mich bei diesen Gegnern noch nicht aus dem Fenster lehnen. Aber natürlich spräche ein weiterer Sieg für Abascal. Unsinn! Es weiss ja keiner, ob das mit Patrick Rahmen nicht auch passiert wäre. Patrick Rahmen ist besser als Guillermo Abascal. Mit ihm hätte der FCB bereits gegen den FCZ und St. Gallen gewonnen.

Denn drei Siege in Folge sind schliesslich drei Siege in Folge. Oder nicht? Natürlich nicht ganz. Natürlich muss man auch berücksichtigen, wer die Gegner waren. Und wenn Lausanne-Sport seit Wochen schwach auftritt, wenn GC zuvor schon viermal in Serie verloren hat, dann ist das nicht ganz dasselbe, wie wenn man – sagen wir mal – den FC Zürich und St. Gallen geschlagen hätte.

Hätte, hätte, Fahrradkette. Am Ende darf jeder die drei Siege in Folge so werten, wie er will. Wenn es denn dazu kommt: Denn auch das Fussballspiel bei GC muss erst noch gespielt werden.

Das Telegramm vor dem Spiel Infos einblenden FC Basel - Grasshopper Club Sonntag, 16.30 Uhr. – Letzigrund. – SR Schnyder. Voraussichtliche Aufstellung FCB 4-2-3-1: Lindner; Tavares, Pelmard, Pavlovic, Katterbach; Kasami, Burger; Ndoye, Esposito, Stocker; Szalai. Ersatz: Nikolic; Lang, Lopez, Djiga, Hajdari, Xhaka, Palacios, Millar, Fernandes, Males, Szalai. Verletzt: Essiam (Entzündung im Oberschenkel), Petretta (Bänderverletzung und knöcherne Läsion am Fusswurzelknochen). Rekonvaleszent: Padula (im Aufbau nach Knorpelschaden). Fraglich: Frei Voraussichtliche Aufstellung GC 4-4-2: Moreira; Bolla, Margreitter, Seko, Schmid; Herc, Abrashi, Jordao; Kawabe; Momoh, Sène. Gesperrt: Arigoni. Krank: Pusic.

Oliver Gut schreibt seit März 2000 für das Sport-Ressort der Basler Zeitung, das er seit 2019 leitet. Vorher für diverse Sportarten zuständig, konzentriert sich der Fricktaler seit 2011 auf den Fussball – und damit hauptsächlich auf den FC Basel. Mehr Infos

