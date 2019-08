Best of: Wieso das Kind später einschulen?

Von Markus Tschannen (publiziert am Wed, 07 Aug 2019 03:00:56 +0000)

Während der Ferienzeit publizieren wir Texte, die besonders zu reden gaben. Dieser Beitrag erschien erstmals am 14. März 2019.

Als ich damals in den Kindergarten eingezogen wurde, war ich sechs Jahre alt. Ein Jahr hätte es dauern sollen. Doch die bleichsten und ängstlichsten Kinder durften ein weiteres Jahr bleiben. Ich kam also erst mit acht Jahren in die Schule.

Heute müssen Kinder ab vier Jahren in den Kindergarten, und das verursacht vielen Eltern Ausschlag: «Amedeus ist doch noch so ein Zarter!»

Der Brecht war in unseren Augen grobschlächtig genug für den Kindergarten. Und so schritt er drei Monate nach seinem vierten Geburtstag in Leuchtweste gehüllt den Bildungsweg ab. Als Nicht-Kitakind war es für ihn höchste Zeit, endlich in einem Rudel unterzukommen, fanden wir. Dieses «fanden wir» ist ziemlich entscheidend, denn der Kanton Bern erlaubt das freiwillige Zurückstellen des Kindes um ein Jahr. Ohne ärztlichen Bericht, ohne Gespräch mit der Bildungsdirektorin und ohne dass ein Schamane den Entscheid auspendeln muss. Im Anmeldeformular hats einfach so eine Taste wie bei Windows: «Update nicht jetzt installieren. In einem Jahr erinnern.»