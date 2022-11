Geldblog: Gebühren und Co. – Besser mit Debit- oder Kreditkarte bezahlen? Im Vergleich zu Kreditkarten haben Debitkarten mächtig aufgeholt – und sind gar internettauglich. Geldexperte Martin Spieler nennt die Vor- und Nachteile der Karten. Martin Spieler

Gebühren gecheckt? Im Ausland sind Kreditkarten besser akzeptiert – doch abheben sollte man mit Debit. Foto: Getty Images

Meine Maestro-Karten wurden in Debitkarten umgewandelt. Die Banken streichen natürlich nur deren Vorteile heraus. Was ist aber der Unterschied zu den Kreditkarten? Welche Vor- und Nachteile haben Debitkarten? Ich beziehe Bargeld am Bancomat im In- und Ausland mit den Debitkarten, bezahle in Läden und Restaurants mit Debit- und Kreditkarten, buche Flüge und Mietautos selber. Leserinnenfrage von S.H.