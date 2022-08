Taulant Xhaka darf beim 4:2-Sieg in Zürich das tun, was er Ende Februar bei der 2:4-Pleite in Zürich nicht tun durfte: spielen. Er dankt es mit zwei Freistössen zu zwei Basler Toren.

Taulant Xhaka darf beim 4:2-Sieg in Zürich das tun, was er Ende Februar bei der 2:4-Pleite in Zürich nicht tun durfte: spielen. Er dankt es mit zwei Freistössen zu zwei Basler Toren.

«Je mehr ich spiele, desto besser bin ich auch. Alex Frei weiss das bestimmt.» Taulant Xhaka (links) darf in Zürich von Beginn an als Captain ran und betreibt Eigenwerbung.

«Je mehr ich spiele, desto besser bin ich auch. Alex Frei weiss das bestimmt.» Taulant Xhaka (links) darf in Zürich von Beginn an als Captain ran und betreibt Eigenwerbung.

Taulant Xhaka, seit wann können Sie denn so perfekte Freistossflanken schiessen?

He! Ich habe das immer mal wieder trainiert. Und unter Paulo Sousa und Urs Fischer trat ich auch regelmässig Freistösse. Das ist halt schon eine Weile her, also haben Sie es wohl vergessen. (lacht) Aber ich gebe Ihnen in einem Punkt recht: Diese zwei Flanken kamen wirklich genau so, wie sie kommen müssen. Scharf, an die ideale Stelle. Besser als gegen den FCZ kann ich wirklich nicht flanken.