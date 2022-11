Herbstmesse auf dem Münsterplatz: Endlich wieder ohne Brechreiz auf einer Mäss-Bahn zu fahren, wirkt ungemein verjüngend. Foto: Pino Covino

Früher war ich mal gut bis sehr gut, was meine Bahnen-Tauglichkeit angeht: Ein Messebummel enthielt Fahrten auf unterschiedlichen Bahnen, egal, ob sie sich rasend im Kreis drehten, Schwenkarme in die Luft schleuderten, kopfüber gingen oder schüttelten und rüttelten. Ich hatte echten Spass am eigentlich sinnlosen Geschehen. Eine nächtliche Fahrt auf der «Ketteli-Rytti» im Schein der vielen Hundert Lämpchen empfand ich gar als romantisch.