Das Corona-Jahr im Regio-Sport – Besondere Wege in speziellen Zeiten Seit Monaten versuchen die regionalen Sportclubs, ihren Mitgliedern einen beinahe geregelten Trainingsalltag zu ermöglichen. Doch das Vorhaben wird zur Illusion. Das zeigen die Beiträge über acht Sportler und Vereine aus der Region Nordwestschweiz. Dominic Willimann

Tischtennis ist dasselbe Spiel geblieben. Doch das Drumherum zwischen den Ballwechseln ist 2020 ein neues geworden. Foto: Elmar Kremser (Keystone)

Der FC Basel spielt noch. Immerhin. Der RTV Basel, Sm’Aesch-Pfeffingen und Traktor Basel meistens. Die Starwings zumindest dann, wenn sie sich nicht in Quarantäne befinden. Und der EHC Basel hat seine Saison schon lange auf Stand-by setzen müssen. Eines ist offensichtlich: Das Coronavirus trifft mit unterschiedlicher Wucht die Mannschaften im regionalen Sport.

Doch dieser besteht nicht nur aus diesen besten Vertretern ihrer Sportarten. Nein, es sind Zehntausende Menschen in der Region Basel, die in ihrem sportlichen Alltag in den letzten Monaten eingeschränkt worden sind – und auch in den nächsten Wochen weiterhin auf vieles verzichten müssen.