Warhols Lieblingsmaler – Besessener oder Scharlatan? Das komplexe Werk des französischen Malers Bernard Buffet verdient es, aus der Mottenkiste hervorgeholt und neu bewertet zu werden. Derzeit ist es im Kunstmuseum Basel zu sehen. Simon Baur

Bernard Buffet, «La cheminée», 1951, Öl auf Leinwand, 114 × 146 cm. Foto: Martin P. Bühler / Stiftung Im Obersteg, Depositum im Kunstmuseum Basel

Bernard Buffet wurde als Maler des Existenzialismus und neuer Picasso der Nachkriegszeit bezeichnet und avancierte im Paris der späten 1940er-Jahre zum ultimativen Starkünstler. 1928 in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, war er vom Zweiten Weltkrieg geprägt, was nicht ohne Folgen für seine Malerei blieb. Tod, Hunger und Ekel sind Grundthemen in seinen reduzierten Stillleben, in den Porträts von ausgemergelten und teilnahmslosen Gestalten und menschenleeren Landschaften.