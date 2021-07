Heikles Beschaffungsverfahren – Beschwerde verzögert 100-Millionen-Cloud-Auftrag des Bundes Das viel kritisierte Beschaffungsverfahren ist vorerst auf Eis gelegt. Nun muss ein Gericht über den weiteren Verlauf entscheiden.

Der Bund wollte gewisse Daten künftig in Clouds von Amazon, IBM, Microsoft, Oracle und Alibaba speichern. Foto: Gaetan Bally (Keystone/Archiv)

Gegen die Vergabe von Cloud-Diensten des Bundes an vier US- und ein chinesisches Unternehmen ist eine Beschwerde eingereicht worden. Das bedeutet, dass das Beschaffungsverfahren vorerst nicht abgeschlossen werden kann.

Der Bund hatte den Grossauftrag in der Höhe von 110 Millionen Franken am 24. Juni an Amazon, IBM, Microsoft, Oracle und Alibaba vergeben. Grund waren die «attraktiven Preise» und die Rabatte. Schweizer Bewerber gingen leer aus.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Die Beschwerde sei fristgerecht eingegangen, teilte die Bundeskanzlei am Mittwoch mit. Damit handle es sich weiterhin um ein laufendes Verfahren. Nun werde das Bundesverwaltungsgericht über die Beschwerde entscheiden.

Chinesen boten Billigpreis

Von Cloud-Computing spricht man, wenn Computernutzerinnen und -nutzer Daten und Rechenoperationen nicht auf eigenen Geräten speichern und ausführen. Vielmehr greifen sie auf ein Netzwerk von Servern, Datenspeichern und Applikationen zu, die sich irgendwo auf der Welt befinden können. Übersetzen kann man «Cloud» mit «Rechnerwolke» oder «Datenwolke».

Alibaba zum Beispiel hat nicht einmal einen juristischen Ableger in der Schweiz, geschweige denn ein Rechenzentrum. Als Vertragspartnerin des Bundes tritt eine Alibaba-Tochterfirma in London auf.

Abo Heikler 110-Millionen-Auftrag Bund lagert Daten an Alibaba-Konzern aus Die Alibaba-Gruppe ist das chinesische Pendant zu Amazon. Wie sein US-Konkurrent hat Alibaba in das milliardenschwere Cloud-Geschäft expandiert. Bis 2023 will es die US-Konkurrenz einholen und bei Cloud-Diensten die Weltnummer 1 werden. Bedenken in der Politik Die Auftragsvergabe löst bei Bundespolitikern Bedenken aus. Der grüne Nationalrat und IT-Fachmann Gerhard Andrey hält Cloud-Dienstleistungen zwar teilweise für sinnvoll. Er macht ein Beispiel: Damit die Website des Bundesamts für Gesundheit (BAG) während der Pandemie nicht zusammenbrach, musste sie in der Cloud dupliziert werden. Das sei aus Sicht des Datenschutzes unproblematisch, sagt Andrey, Gründer eines Software-Unternehmens. «Ein grosses Problem ist jedoch, wenn der Bund sensible staatliche Daten in die Hände von ausländischen Anbietern legt», sagt Andrey. Dass Peking bei seinen Konzernen den Durchgriff habe, sei ohnehin klar. Doch bei den US-Anbietern sei es nicht besser: Die Cloud Act, ein US-Gesetz von 2018, verpflichtet amerikanische Firmen, den US-Behörden selbst dann Zugriff auf Daten zu gewährleisten, wenn diese ausserhalb der USA gespeichert sind. Andrey kündigt an, in der Finanzkommission kritische Fragen zum Cloud-Auftrag zu stellen.

SVP-Nationalrat Franz Grüter sagt hingegen, die Schweiz habe faktisch gar keine Wahl. In Europa – und schon gar nicht in der Schweiz – gebe es keinen Cloud-Anbieter, «der den amerikanischen und chinesischen Firmen auch nur annähernd das Wasser reichen kann». Dem Bund bleibe darum nichts anders übrig, als Datensicherheit und Datenschutz in Verträgen zu regeln und mittels Kontrollen zu überprüfen, sagt Grüter, Verwaltungsratspräsident der in der Informatik tätigen Green-Gruppe. Zudem verfüge der Bund für besonders sensible Daten über eigene Rechenzentren, unter anderem in Frauenfeld.

Auch für den Auftrag an Alibaba zeigt Grüter Verständnis: «So begibt sich die Schweiz im geopolitischen Machtstreit zwischen den USA und China nicht in eine einseitige Abhängigkeit.»

SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.