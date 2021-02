Janka

WM-Gold: Carlo Janka kennt das. Auch wenn es aus einer anderen Zeit wirkt, aber der mittlerweile 34-Jährige gewann 2009 in Val-d'Isère den Riesenslalom (und ein Jahr später an Olympia in gleicher Disziplin ebenfalls Gold). Doch das ist lange, lange her. In einem Interview im Dezember sagte Janka: «Ich muss mich fragen, ob das Ganze noch Sinn ergibt.» Nun, hoffen wir, dass wir heute sagen können: und wie! Mit der Startnummer 11 ist er der zweite Schweizer, der heute startet.