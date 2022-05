Gesundheit im Homeoffice – Beschäftigte arbeiten zu Hause weiter, wenn sie krank sind Trotz Husten schnell die Mails checken – Homeoffice verleitet viele Angestellte dazu, auch angeschlagen zu arbeiten. Studien und tiefere Absenzenquoten beunruhigen Fachleute. Simone Luchetta

Die dunkle Seite des Homeoffice: Man ist schnell beim Arbeiten, obwohl man nicht topfit ist. Foto: Keystone

Im Homeoffice melden sich Angestellte seltener krank. Das legt ein Rückgang der Krankmeldungen bei verschiedenen angefragten Firmen nahe. «Wir haben während der Pandemie deutlich weniger krankheitsbedingte Absenzen festgestellt als vor März 2020», sagt Novartis-Sprecherin Anna-Katharina Schäfers. Auch Post und Swisscom haben seit Ausbruch der Pandemie weniger krankheitsbedingte Ausfälle verzeichnet. Bei der Krankenversicherung CSS sind die Absenzen sogar «massiv zurückgegangen».

Die Wissenschaft bestätigt diesen Befund. Die Absenzenquote sei während der Pandemie schweizweit zwar nicht grundsätzlich gesunken, stellt Andreas Krause, Experte für Arbeit und Gesundheit an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), fest: «Aber in mehreren Unternehmen, mit denen wir direkt zusammenarbeiten, traten geringere Absenzenzahlen auf.» Auch Thomas Brändli von der Gesundheitsförderung Schweiz sagt: «Egal, mit wem wir sprechen, die Absenzen sind in den Betrieben seit der Pandemie stark zurückgegangen.»

Da drängt sich die Frage auf: Gehen von Mitarbeitenden im Homeoffice weniger Krankmeldungen ein – weil sie zu Hause arbeiten, auch wenn sie krank sind?

Qualität des Jobs ist ausschlaggebend

Tatsächlich spricht laut Andreas Krause einiges für diese These. Bereits vor Corona habe es Studien zu Absenzen im Homeoffice gegeben: «Und die Fehlzeiten im Homeoffice lagen tatsächlich tiefer als im Betrieb», sagt er.

Auch bei der CSS vermutet man, dass sich Menschen im Homeoffice weniger häufig krankmelden. Zu Hause würden Mitarbeitende eher dazu verleitet, zu arbeiten, auch wenn sie nicht ganz fit sind. Doch ins Büro gingen sie mit Kopfweh oder Husten eher nicht. «Wir können es aber nicht mit Zahlen belegen», sagt Sprecherin Sabine Betschart. Die CSS untersucht darum aktuell die Gründe dafür, warum Mitarbeitende weniger fehlen, wenn sie von daheim arbeiten.

«Erwerbstätigen fällt es im Homeoffice schwerer, die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben zu setzen»: Andreas Krause, Experte für Arbeit und Gesundheit. Foto: PD

Bereits während der Pandemie hat Arbeitspsychologe Andreas Krause mit seinem Team an der FHNW eine solche Studie durchgeführt. Dabei habe sich gezeigt, dass das Verhalten stark von der Jobqualität abhängig sei: An Stellen mit guten Arbeitsbedingungen arbeiteten die Angestellten im Homeoffice selten, wenn sie krank seien.

«Wenn die Arbeitsbedingungen dagegen insgesamt kritisch sind, zum Beispiel wegen Arbeitsplatzunsicherheit oder Arbeitsdruck, wurde länger gearbeitet – und auch eher trotz Erkrankung», sagt Krause. Solche Mitarbeitende fühlten sich unter Druck, ihre Ziele zu erreichen, oder wollten ihre Kolleginnen nicht hängen lassen.

«Die Kunst ist es, zu erkennen, wozu wir in der Lage sind, und unsere Tätigkeiten an die Leistungsfähigkeit anzupassen.» Andreas Krause, Arbeitspsychologe

Grundsätzlich will Krause «interessierte Selbstgefährdung», wie es im Fachjargon heisst, nicht verteufeln. Wenn jemand einen Husten oder leichte Kopfschmerzen habe und daheim einfache Tätigkeiten ausübe, habe das nicht automatisch negative Auswirkungen auf die Gesundheit. Krause: «Die Kunst ist es, zu erkennen, wozu wir in der Lage sind, und unsere Tätigkeiten an die Leistungsfähigkeit anzupassen. Das müssen wir alle neu lernen.»

Ähnlich sieht man das beim Arbeitgeberverband der Banken: «Ist eine Person arbeitsfähig, aber ansteckend, ist die Arbeit im Homeoffice möglich.» Bei Krankheit sei im Einzelfall abzuwägen, ob die Arbeit im Homeoffice möglich sei oder nicht.

Doch der Einsatz für den Job kann auch problematisch sein: «Wenn jemand krank ist und sich erholen sollte, um etwa das Immunsystem zu stärken, dann aber zu früh wieder arbeitet, ist das offensichtlich negativ», sagt Krause.

Arbeitgeber sind gefordert

Deutlich früher setzt Thomas Brändli von der Gesundheitsförderung Schweiz die Grenze zu in seinen Worten «suboptimalem Verhalten» in Bezug auf die Gesundheitsförderung. Angeschlagen sollte man auch im Homeoffice nicht arbeiten: «Wir sind klar der Meinung, dass – wenn man sich nicht fit fühlt – es oft besser ist, einen Tag gar nicht zu arbeiten als ein bisschen.» Der Heilungsprozess könne sich andernfalls in die Länge ziehen und letztlich Mehrkosten generieren. Zudem leide mittelfristig die Produktivität, und die Fehlerquote könne zunehmen.

Auch die arbeitnehmende Seite sieht im Verhalten ein Problem und erkennt Handlungsbedarf bei den Unternehmen. Das Thema Homeoffice sei seit Pandemiebeginn Neuland und habe im Bereich Krankmeldung bei vielen Angestellten zu Verunsicherung geführt, stellt etwa der Schweizerische Bankpersonalverband fest.

Schuld sei, dass im Krankheitsmanagement und in der Gesundheitsförderung in vielen Betrieben der Fall Homeoffice noch nicht richtig integriert wurde, sagt Hansjörg Schmid von Angestellte Schweiz: «Um zu vermeiden, dass Angestellte nicht genau wissen, wie sie sich zu verhalten haben, sind alle Arbeitgeber gut beraten, dies ihren Angestellten klipp und klar zu kommunizieren.»

Das gilt im Homeoffice Infos einblenden Homeoffice wird in der Schweiz auch nach der Aufhebung der Corona-Massnahmen im Trend bleiben. Konkret arbeiten aktuell 75 Prozent der Berufstätigen, bei denen Homeoffice grundsätzlich möglich ist, zumindest teilweise zu Hause. Zu diesem Befund kommt eine aktuelle Umfrage der Marketagent.com Schweiz AG. «Deshalb ist es wichtig, festzuhalten, dass bezüglich Krankheit im Homeoffice genau die gleichen Regeln gelten wie im Betrieb», sagt Hansjörg Schmid von Angestellte Schweiz. Eine Abwesenheit von der Arbeit aufgrund einer Krankheit müsse dem Arbeitgeber unverzüglich gemeldet werden. Und wer krank ist, sei von der Arbeitspflicht enthoben, bis sie oder er wieder genesen ist, auch im Homeoffice. Die Arbeitgeber-Seite habe gegenüber den Mitarbeitenden die gleiche Fürsorgepflicht im Homeoffice wie im Unternehmen. Schmid: «Es ist also nicht den Angestellten überlassen, wann und ob sie sich krankmelden. Sie sind dazu verpflichtet.» (luc)

«Sprecht miteinander» – dafür plädiert auch FHNW-Psychologe Krause. Arbeitnehmende sollen gegenüber ihren Vorgesetzten formulieren, wenn sie sich angeschlagen fühlen: «Das kann schon viel Entlastung bringen. Wenn die Mitarbeiterin spürt, ich kann dies ansprechen. Und es ist für das Team und die Chefin wirklich in Ordnung, dass ich heute weniger intensiv und lang arbeite.»

Unternehmen rät Andreas Krause, «die Selbstorganisation in der Arbeitswelt zu stärken». Das heisst, zu klären, wie die gegenseitige Erreichbarkeit aussehe, wie häufig Präsenztreffen im Unternehmen stattfinden sollten, wie rasch auf E-Mails oder Chatnachrichten reagiert werden solle: «Erstaunlicherweise wurden in den meisten Teams solche Regeln noch nicht klar abgesprochen.»

Simone Luchetta ist Wirtschaftsredaktorin bei Tamedia. Die studierte Germanistin schreibt hauptsächlich über Arbeit und seit vielen Jahren über Technologie und Cybersecurity. Sie hat zudem eine Weiterbildung in Datenjournalismus abgeschlossen. Mehr Infos @SimLuchetta

