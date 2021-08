Baselland setzt auf duale Ausbildung – Berufsfeld Informatik an die Praxis angepasst 85 angehende Informatikerinnen und Informatiker haben am Montag die reformierte ICT-Berufslehre begonnen. Thomas Dähler

Kaum ein Berufsfeld ist dem technologischen Wandel so stark ausgesetzt wie die ICT – die Abkürzung für «Information and Communication Technology». Foto: Adrian Moser

«Die duale Ausbildung ist die optimale Vorbereitung auf die Arbeitswelt»: Die Baselbieter Bildungsdirektorin Monica Gschwind wartete am ersten Tag des neuen Schuljahrs mit einem Bekenntnis zur Berufslehre auf. Die Reform der Ausbildung zur Informatikerin oder zum Informatiker war für Gschwind Grund genug, die Medien nach Pratteln einzuladen, wo der schulische Teil der neu konzipierten Lehre am Berufsbildungszentrum mitten im Gewerbegebiet stattfindet. 85 Jugendliche beginnen in diesen Tagen die reformierte ICT-Lehre in den zwei Fachrichtungen Applikationsentwicklung und Plattformentwicklung (ITC steht für den englischen Begriff «Information and Communication Technology»).

