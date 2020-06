Wettbewerb zur Landesausstellung – Bertrand Piccard: «Stellt euch etwas vor, was unmöglich ist» 25 Jahre nach der Expo.02 im Dreiseenland soll es 2027 die Svizra27 in der Nordwestschweiz geben. Der Ideenwettbewerb ist lanciert. Thomas Dähler

Bertrand Piccard, Umweltpionier und Jury-Mitglied, bei der Vorstellung des Ideenwettbewerbs für die Landesausstellung Svizra27 im Saldome der Saline Riburg in Möhlin. keystone-sda/Georgios Kefalas

Die Herausforderung einer Landesausstellung ist gross. Der Umweltpionier Bertrand Piccard hat es am Montag vor den Medien auf den Punkt gebracht: «Stellt euch etwas vor, das unmöglich ist.» Im Salzdom von Möhlin haben zahlreiche Prominente den Ideenwettbewerb für eine Landesausstellung unter dem Namen Svizra27 lanciert. Eine Jury unter dem Präsidium von Alt-Bundesrätin Doris Leuthard, Architekt Pierre de Meuron und Uni-Professor Manuel Herz erwartet solche «unmögliche» Ideen für eine Landesausstellung in der Nordwestschweiz.

«Mensch – Arbeit – Zusammenhalt»: Das sind die Themen, mit denen sich die Schweiz 25 Jahre nach der Expo.02 in der Nordwestschweiz auseinandersetzen soll – «zu neuen Perspektiven anregt, in Debatten verwickelt und nach Lösungen suchen lässt». Der Aargauer Ständerat Thierry Burkart ist überzeugt, dass dies für «die Willensnation Schweiz» nötig ist. Eine neue «Qualité humaine» solle an der Svizzra27 kreiert werden, sagte Piccard. Oder konkreter de Meuron: Es müsse der Zusammenhalt von Stadt und Land gesucht werden. Dabei könne die Nordwestschweiz identitätsstiftend sein.

Das Projekt einer Landesausstellung wird von den Kantonen Basel-Stadt, Baselland, Aargau, Solothurn und Jura getragen. Der Ideenwettbewerb wird nach sechsmonatiger Vorbereitungszeit lanciert. Vorgesehen ist ein dreistufiges Verfahren, wobei in Stufe zwei und drei jeweils die Ideen der vorangehenden Stufe offen für eine Weiterentwicklung zur Verfügung stehen. In der ersten Stufe ist die Eingabe von Projektideen ab sofort und bis zum 2. Oktober möglich. «Wir erhoffen uns für die Stufe 1 viele spannende Ideen von kreativen und visionären Projektteams», sagte Jost Huwyler, Gesamtprojektleiter der Svizra27. Die Ideen sind auf einem A2-Papier darzustellen.

«Wir sind stolz, viele Persönlichkeiten für die Wettbewerbs-Jury gewonnen zu haben», sagte Kurt Schmid, Präsident des Vereins Svizra27. Mit dabei sind neben den bereits Genannten unter anderen Sam Keller, Museumsdirektor der Fondation Beyeler, Anita Hugi, Direktorin der Solothurner Filmtage, Nationalrat Pierre-Yves Maillard, Präsident des Gewerkschaftsbunds, Gabriel Barell, Direktor des Gewerbeverbands Basel, die Ständeräte Eva Herzog (BS) und Charles Juillard (JU) sowie die Nationalrätinnen Elisabeth Schneider-Schneiter (BL) und Daniela

Schneeberger (BL).