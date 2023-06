Fotos und Anekdoten eines Bundesrats – Bersets Souvenirs Nach seiner Rücktrittsankündigung erinnert sich der Freiburger an die Momente, die seine Zeit in der Landesregierung geprägt haben. Florent Quiquerez

«Dieses Foto entstand rein zufällig»: Alain Berset zwischen Meetings vor dem Gebäude der Vereinten Nationen in New York im September 2018. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Alain Berset kommt sichtlich entspannt zu unserer Verabredung. Eine Nacht ist vergangen seit der überraschenden Ankündigung seines Rückzugs aus dem Bundesrat. Ist er erleichtert? «Für die Politik habe ich mich immer voll engagiert. Den Bundesrat zu verlassen, geht daher tief, das ist klar. Nun, Erleichterung? Nicht in dem Sinn, dass ich von einer Last befreit wäre, sondern vielmehr, dass ich meinen Rückzug zum richtigen Zeitpunkt ankündigen konnte, am Ende eines Zyklus. Erleichtert, kurz gesagt, dass alles so gut gelaufen ist.»