Anpassung der Schutzmassnahmen - Berset verzichtet vorerst auf weitere Lockerungen – Testpflicht für Gesundheitspersonal vorgeschlagen

In der Schweiz sollen sich ungeimpfte Gesundheitsfachleute künftig bei der Arbeit obligatorisch auf das Coronavirus testen müssen. Dies schlägt der Bund neben einer Zertifikatspflicht bei Besuchen in Spitälern, Pflegeheimen und Betreuungshäusern den Kantonen vor.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) machte am Mittwoch den Kantonen in einem Schreiben mehrere Vorschläge für Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus, wie das BAG auf seiner Internetseite mitteilte. Der Bund will, dass die Kantone in den kommenden Wochen in verschiedenen Bereichen Massnahmen ergreifen, um Kinder, Jugendliche und besonders gefährdeten Personen zu schützen.