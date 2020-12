Corona-Geheimpapier an Kantone zeigt – Diesen Notfallplan schlägt Berset für die Festtage vor Drei Stufen der Eskalation und zwei Deadlines: So will der Gesundheitsminister reagieren, falls die Corona-Lage aus dem Ruder läuft. Fabian Fellmann , Benjamin Gafner

Wann sind weitere Massnahmen gegen Covid angezeigt? Gesundheitsminister Alain Berset (rechts) und Lukas Engelberger, Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektoren, an der Medienkonferenz vom Montagmittag. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Wird der Bundesrat am Freitag durchgreifen und Restaurants und Läden schliessen? Vorerst deutet nichts darauf hin, dass diese Befürchtung in Erfüllung gehen könnte. Zumindest bereitet Gesundheitsminister Alain Berset keinen sofortigen Lockdown vor. An einer Medienkonferenz mit Lukas Engelberger, dem Präsidenten der kantonalen Gesundheitsdirektorenkonferenz, wollte Berset nicht verraten, wie seine Pläne stattdessen aussehen. Doch diese sind in den aktuellen Vernehmlassungsunterlagen an die Kantone zu finden, die dieser Redaktion vorliegen.

Ein Notfallplan soll sicherstellen, dass der Bundesrat auch während der Festtage schnell weitere Einschränkungen zur Bekämpfung der Covid-Pandemie beschliessen kann. Weil sich der Bundesrat am kommenden Freitag in die Weihnachtsferien verabschiedet und die nächste ordentliche Sitzung erst am 13. Januar stattfinden wird, schlägt Berset drei Massnahmenpakete mit Alarmwerten vor. Das soll der Regierung ermöglichen, während der Festtage schnell zu reagieren. Stimmen die Kantone den Plänen bis morgen Dienstag zu, könnte der Bundesrat die nächste Stufe zünden, ohne in der Ferienzeit noch einmal von allen Seiten Stellungnahmen einzuholen.