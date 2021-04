3-Stufen-Plan des Bundesrats – Berset verspricht Normalität – für Geimpfte Sind alle gegen Corona geimpft, die es wollen, will der Bundesrat das Land weitestgehend öffnen – auch mit hohen Infektionszahlen. Erstmals wird klar, welche Einschränkungen Impfskeptiker zu erwarten haben. Fabian Renz , Markus Brotschi , Christoph Lenz

Draussen wieder geöffnet – wann gehen die Innenbereiche der Restaurants wieder auf? Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Die Schweiz und Deutschland grenzen über 350 Kilometer aneinander. An diesem Mittwoch jedoch verfestigt sich der Eindruck, dass die beiden Länder in verschiedenen Universen liegen. In Berlin beschliesst der Deutsche Bundestag eine «Notbremse» mit Ausgangssperre, Kontaktbeschränkungen und zahlreichen weiteren Restriktionen, um die Corona-Pandemie einzudämmen. 700 Kilometer weiter südlich, in Bern, verkündet der Schweizer Bundesrat gleichentags ein «3-Phasen-Modell» zur Rückkehr in die Normalität. Bereits auf Anfang Woche traten hierzulande weitreichende Lockerungen in Kraft – dies, obwohl auch in der Schweiz die Infektionszahlen steigen.