Mitten in der Corona-Pandemie – Berset und Cassis leisten sich neue Autos Ein Volvo für Alain Berset, ein BMW für Ignazio Cassis: Zwei Bundesräte rüsten auf Staatskosten ihren Fuhrpark auf. Adrian Schmid

Bundesrat Alain Berset wird von seinem Chauffeur zum Auto begleitet. Bersets neuer Volvo ist hier nicht zu sehen. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Der alte VW Sharan aus dem Jahr 2013 ist weg, in der Garage von Bundesrat Alain Berset steht neuerdings ein Volvo V60 mit Hybridantrieb. Dieser dient dem Gesundheitsminister als persönlicher Dienstwagen. «Ich gehöre nicht zu den Leuten, die jedes Jahr ein neues Auto brauchen», sagte Berset vor ein paar Jahren am Autosalon in Genf. Nun hat aber offensichtlich selbst er eine neue Karosse benötigt.

Bezahlt wurde der Volvo von den Steuerzahlenden. Bundesrätinnen und Bundesräte haben ein solches Fahrzeug zugute. Wie viel das Auto gekostet hat, teilt das für die Beschaffung zuständige Verteidigungsdepartement auf Anfrage nicht mit. Das VBS verweist aber darauf, dass sich der Preis nach den offiziellen Listen der Händler gerichtet habe. Gemäss deren Angaben im Internet dürfte Bersets Volvo rund 70’000 Franken gekostet haben.