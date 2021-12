Spannungen zwischen Bund und Kantonen – Berset kritisiert Kantone wegen Schulen und Booster Zu langsame Auffrischimpfung, zu lasche Massnahmen an den Schulen: Der Gesundheitsminister verliert zunehmend die Geduld mit den Kantonen. Diese räumen ein: «Es knirscht im Gebälk.» Charlotte Walser

Zwischen Bund und Kantonen gibt es in der Pandemiebekämpfung Spannungen. Bundesrat Alain Berset, vorne, und Regierungsrat Lukas Engelberger, Präsident der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und

-direktoren. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Die Spannungen zwischen Bund und Kantonen nehmen spürbar zu, die Fragen werden drängender. Was gedenken die Behörden gegen die schwierige Corona-Situation an den Schulen zu tun? Gleich mehrere Nationalratsmitglieder wollten dies am Montag in der Fragestunde des Nationalrates von Bundesrat Alain Berset wissen. In seinen Antworten brachte er seinen Unmut über die Kantone deutlich zum Ausdruck.

Der Bundesrat habe die Kantone im November «unmissverständlich» dazu aufgefordert, die Ausweitung der Maskenpflicht an den Schulen zu beschliessen. Auch habe er die Kantone wiederholt dazu aufgefordert, repetitive Tests an den Schulen für obligatorisch zu erklären. «Nur so können Ausbruchsherde rasch erkannt und bekämpft werden», stellte Berset fest. (Die Corona-Medienkonferenz des Bundesrats zum Nachlesen.)