Neuer Verband gegen Rahmenabkommen – Bernhard Russi, Kurt Aeschbacher und Samih Sawiris gegen EU-Vertrag 250 Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Unterhaltung setzen sich gegen das Rahmenabkommen ein. Im Interview erklären Philipp Erzinger, Geschäftsführer des Vereins, und Alfred Gantner, Mitbegründer der Partners Group, was sie vorhaben. Holger Alich

«Wir unterstützen die Bilateralen und repräsentieren eine weltoffene Schweiz»: Alfred Gantner (l.) und Philip Erzinger. Foto: Gerry Nitsch, Herbert Zimmermann

Das Gespräch findet im grossen Videokonferenzraum der Partners Group in der Konzernzentrale in Baar statt – dem wichtigsten Raum des Gebäudes, denn hier diskutiert das Investment-Committee, in welches Unternehmen die Kundengelder der Beteiligungsgesellschaft angelegt werden. Dabei geht es oft heiss her. Wie bei der Diskussion um das Rahmenabkommen.

Sie haben mit Ihren beiden Mitgründern der Partners Group die Allianz Kompass ins Leben gerufen, um das institutionelle Rahmenabkommen zu bekämpfen. Wie viel Geld stecken Sie da rein? Gantner: Wir drei haben eine Anschubfinanzierung eines mittleren sechsstelligen Betrags geleistet. In der Aufbauphase haben wir aber vor allem Denkarbeit investiert und das Abkommen volkswirtschaftlich und juristisch analysiert.Erzinger: Die Allianz hat neben mir eine zweite festangestellte Kraft, das reicht für die Aufbauphase. Aber das Budget wird natürlich aufgestockt, wenn es zu einer Volksabstimmung über das Abkommen kommt.