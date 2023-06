Sie postete ein Bild auf Instagram – Bernerin kassiert Busse wegen Armee­verkleidung Weil sie für eine Kostümparty in einen Tarnanzug schlüpfte, machte sich eine 48-jährige Frau strafbar. Nicht weniger absurd ist dabei die Rolle eines Polizisten. Michael Bucher

Wer in der Schweiz keinen Militärdienst leistet, darf laut Gesetz keine Armeekleidung tragen. Foto: Imago

Verena E. (Name geändert) sitzt am Küchentisch und schüttelt den Kopf. «Ich weiss nicht, ob das Ganze zum Lachen oder zum Heulen ist.» Beim Erzählen ihrer Geschichte lacht sie jedoch hauptsächlich – wenn auch ungläubig. Der Grund dafür ist ein Strafbefehl der Berner Staatsanwaltschaft, der vor ihr auf dem Tisch liegt. 200 Franken Busse inklusive Gebühren wurden ihr aufgebrummt. Ihr Vergehen: unbefugtes Tragen einer militärischen Uniform.

Es stimmt: Die in der Region Bern lebende Frau hat einen Tarnanzug der Schweizer Armee getragen – obwohl sie selbst keinen Militärdienst leistet. Laut Artikel 331 im Schweizer Strafgesetzbuch gehört dies tatsächlich mit einer Busse geahndet. «Ich hatte keine Ahnung, dass dies verboten ist», sagt die 48-Jährige.

«Es scheint, als sei ich an einen besonders gewissenhaften Beamten geraten.» Verena E.

Damit dürfte sie nicht die Einzige sein. Richtig absurd wird die Busse aber erst, wenn man die Hintergründe kennt. Denn die Bernerin nutzte das Tenü nicht dazu, um in der Öffentlichkeit eine politische Botschaft zu platzieren. Der Grund war viel trivialer: Sie besuchte damit eine private Kostümparty bei Freunden. Der Anlass liegt mittlerweile beinahe drei Jahre zurück.

Selbst ihr Kollege – immerhin ein Oberleutnant – sah offenbar kein Problem darin, ihr für diesen intimen Rahmen seine Uniform zur Verfügung zu stellen. Und was meint die Schweizer Armee? Die Mediensprecherin wirkt überrascht, als sie die Geschichte hört. Kommentieren will sie die Busse dann aber doch nicht. Auch die Kantonspolizei Bern will sich zur Verhältnismässigkeit nicht äussern und verweist aufs Strafgesetzbuch.

«Es scheint, als sei ich an einen besonders gewissenhaften Beamten geraten», sagt Verena E. mit gequältem Lächeln. Das kann man so sehen. Es drängt sich jedoch auch die Frage auf, ob die Polizei denn nichts anderes zu tun hat, als wegen einer solchen Lappalie ein Strafverfahren einzuleiten.

«Ein fatales Signal»

Vollends grotesk wird die Geschichte, wenn es um die Frage geht, auf welchem Weg die Polizei überhaupt von der unbefugten Kostümierung der zweifachen Mutter mit akademischer Ausbildung erfahren hat. Falls die Vermutung von Verena E. zutrifft, würde dies die Arbeitsmethoden des Beamten in kein gutes Licht rücken.

Laut ihrer Erzählung fing alles mit einer Anzeige ihrerseits an. Der Bernerin fielen im Internet Äusserungen auf, «die klar gegen die Antirassismusstrafnorm verstossen». Ihr Gerechtigkeitssinn sagte ihr: Das geht so nicht. Sie wurde also auf dem Polizeiposten in ihrem Dorf vorstellig, um Anzeige gegen unbekannt einzureichen. Das war im März.

«Der dortige Polizist wirkte nicht sehr begeistert von meiner Anzeige», sagt Verena E. Er habe sie unter anderem gefragt, ob sie nun alle paar Tage mit derlei Anliegen aufkreuzen wolle. Die Anzeige nahm er trotzdem auf.

Zwei Tage später erhielt Verena E. von der Polizei eine Vorladung. Vor ihr sass derselbe Polizist. Sie unterzeichnete die Anzeige, doch gehen durfte sie noch nicht. Der Mann legte ihr zuerst eine Rechtsmittelbelehrung vor, die sie durchlesen musste. «Oh mein Gott! Was habe ich verbrochen?», schoss es ihr durch den Kopf.

Als Nächstes holte der Polizist ein ausgedrucktes Foto hervor. Darauf zu sehen war Verena E. daheim in ihrem Garten. Sie posiert in der Armeekluft ihres Kollegen und mit einem Plastiksäbel. Daneben steht ein Jugendlicher aus Afghanistan mit B-Ausweis, den sie seit vier Jahren bei sich wohnen lässt. Er posiert in normaler Kleidung und mit einer Wasserpistole.

Auch die Chefin der Operation Libero trug eine Uniform Infos einblenden Sanija Ameti, der Geschäftsführerin der Operation Libero, droht wegen «unbefugten Tragens der militärischen Uniform» ebenfalls ein Verfahren. Sie hatte am 3. Juni an einem Podium von Pro Schweiz in der Kaserne Bern eine Uniform der Schweizer Armee getragen, wie die «Weltwoche» berichtete. Sie nimmt die mögliche Strafe gelassen: «Sollte es eine Busse geben, spüren wir eine grosse Unterstützung aus der Bevölkerung», sagte sie gegenüber «20 Minuten». Die Operation Libero hat einen Spendenaufruf lanciert, um mit dem gesammelten Geld die Busse zu bezahlen. (sny)



«Ich dachte erst, es gehe um meinen Untermieter», sagt Verena E. Als der Polizist sie dann aber auf das unbefugte Tragen der Uniform ansprach, musste sie erst mal lachen. Das sei nicht zum Lachen, hiess es von ihrem Gegenüber, es handle sich schliesslich um ein Offizialdelikt. Er müsse das anzeigen.

«Die Frau wäre wohl straffrei ausgegangen, wenn sie den Fall weitergezogen hätte.» Rechtsanwalt Dominic Nellen

Das Foto hatte sie im Herbst 2020 auf ihrem Instagram-Account hochgeladen. Der Polizist müsse es dort entdeckt haben, so ihre Theorie. Was sie stutzig machte: Warum nimmt sich der Beamte die Zeit und durchforstet ihre privaten Social-Media-Kanäle? Dazu müsse er nichts sagen, habe der Polizist auf diese Frage geantwortet.

«Wahrscheinlich hielt er mich für einen Behördenschreck, der die Polizei mit allerlei unnötiger Arbeit eindeckt», vermutet Verena E. rückblickend, «also hat er sich im Netz schlau über mich gemacht.» Dass sie nach dem Melden einer womöglich strafrechtlich relevanten Angelegenheit am Ende mit einer Anzeige am Hals den Polizeiposten verlässt, findet sie bedenklich: «Das ist doch ein fatales Signal an Opfer.» Jetzt lacht sie nicht mehr.

Rechtsanwalt übt Kritik

Bei der Kantonspolizei Bern nimmt man den Polizisten derweil in Schutz. Die Anzeige der Frau habe man ernst genommen und an die Staatsanwaltschaft rapportiert. Diese habe daraufhin eine Einvernahme der Melderin in Auftrag gegeben. «Um sich ein Bild der Person machen zu können, hat sich der Polizist dazu entschieden, diese Person im Internet zu ‹googeln›», schreibt die Kapo-Medienstelle.

Ist es ein Standardvorgehen der Polizei, nach einer Anzeige erst mal die Person einem «Google-Check» zu unterziehen? «Selbstverständlich nicht», meint die Kantonspolizei. Was sie jedoch einräumt: Je nach Einschätzung könne – insbesondere wenn wie im vorliegenden Fall eine Einvernahme anstehe – durchaus kontrolliert werden, wie und wo die anzeigende Person im Internet öffentlich auftauche.

Das Vorgehen des Polizisten hält Rechtsanwalt Dominic Nellen für problematisch: «Hier ist die Polizei klar übers Ziel hinausgeschossen.» Er spricht von einer «fishing expedition». Der juristische Begriff steht für eine unzulässige Praxis, bei der ohne konkrete Anhaltspunkte belastende Beweise gegen eine Person gesucht werden.

«So gewonnene Beweise sind nicht verwertbar», hält Nellen fest und folgert daraus: «Die Frau wäre wohl straffrei ausgegangen, wenn sie den Fall weitergezogen hätte.» Was gemäss Nellen ebenso stossend ist: «Diese Sache wäre bald verjährt gewesen. Auch deshalb hätte man das Strafverfahren einstellen sollen.»

Da die Busse mittlerweile rechtskräftig ist, kommen die Worte des Rechtsanwalts für Verena E. zu spät. «Der Strafbefehl traf am Tag vor meinen Ferien ein, ich hatte nicht Zeit und Nerven, eine Beschwerde aufzusetzen», meint sie leicht zerknirscht. Die Busse mag sie trotzdem nicht bezahlen. «Ich werde stattdessen die Option der gemeinnützigen Arbeit beantragen», sagt sie, «das gibt sicher ein paar Karmapunkte.» Sie lacht dabei. Es ist ein heiteres Lachen.

