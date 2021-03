Stillstand wegen Pandemie – Berner Fluggesellschaft Flybair bleibt 2021 am Boden Das Marktumfeld sei 2021 wegen der Corona-Pandemie zu unsicher: Die erst letztes Jahr gegründete Flybair führt dieses Jahr keine Flüge durch.

Zu unsichere Lage: Flybair hebt dieses Jahr nicht ab. Foto: Christian Pfander

Die dank Crowdfunding gegründete Berner Fluggesellschaft Flybair hat beschlossen, wegen Corona im laufenden Jahr keine Flüge durchzuführen. Das Marktumfeld sei zu unsicher und wegen der Pandemie fehle Planungssicherheit.

«Flybair geht für das Jahr 2021 in einen Ganzjahresschlaf», teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Ziel des Verwaltungsrats sei, Flybair im Jahr 2022 in einen geregelten Flugbetrieb zu führen. Die bereits getätigten Buchungen für 2021 werden in den kommenden Tagen zurückerstattet. Es gelte, die dem Unternehmen im Crowdfunding zur Verfügung gestellten Mittel zu schonen, um 2022 abzuheben.

Das Unternehmen erlitt im vergangenen Jahr einen Verlust von knapp 760'000 Franken. Verwaltungsratspräsident Urs Sieber tritt an der Generalversammlung vom 25. März aus gesundheitlichen Gründen aus dem Verwaltungsrat zurück. Nachfolgerin soll Andrea Wucher werden.

SDA/nfe