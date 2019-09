Tödliches Tiervirus auf Vormarsch in der Schweiz

«Nicht geimpfte oder ungenügend geimpfte Hunde sind gefährdet, an der Staupe schwer zu erkranken. In solchen Fällen endet die Infektion meistens tödlich für das Tier», warnt die Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) in einer Mitteilung vom Mittwoch. ie empfiehlt Hundebesitzern, den Impfstatus ihrer Tiere beim Tierarzt überprüfen zu lassen und sie beim Spaziergang an der Leine zu behalten.