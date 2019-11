Autofahrer verletzt Fussgänger und begeht Fahrerflucht

Ein unbekannter Autofahrer fuhr am Donnerstagabend kurz nach 20.30 Uhr in Therwil einen Fussgänger an. Danach entfernte er sich, ohne sich um den 22-jährigen Mann zu kümmern. Dieser wurde schwer verletzt. Er musste ins Spital gebracht werden.

Wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilt, ereignete sich der Unfall auf der Reinacherstrasse, Höhe Jurastrasse. Allfällige Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 061 553 35 35 zu melden.