Beim Geld abheben überfallen

Eine 72-Jährige wurde von zwei unbekannten Männer bedrängt, nachdem sie Bargeld beim Automat der Post an der Hauptstrasse in Aesch abgehoben hatte. Die beiden dunkelhäutigen Täter nahmen der Frau mehrere hundert Franken ab. Danach seien sie in Richtung Kantonalbank und danach in unbekannte Richtung geflohen, heisst es in der Mitteilung der Baselbieter Polizei.