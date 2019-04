Gefahr doppelt bestätigt

In der Gemeinde Kandergrund war letzten Sommer die Aufregung gross, als die Bevölkerung erfuhr, dass vom ehemaligen Munitionslager Mitholz eine Gefahr ausgeht. Experten hatten im Auftrag des Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) herausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit und das mögliche Ausmass einer Explosion der Munitionsrückstände heute höher eingeschätzt werden, als in den vergangenen Jahrzehnten angenommen wurde. Nun bestätigt das Bundesamt für Umwelt (Bafu) diese Einschätzung und teilt mit, dass das Risiko für die Bevölkerung «nicht akzeptabel» sei. Das Bafu beantragt die Senkung des Risikos mindestens in den «akzeptablen Bereich».