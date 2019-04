Nun bestätigt das Bundesamt für Umwelt (Bafu) diese Einschätzung und teilt mit, dass das Risiko für die Bevölkerung «nicht akzeptabel» sei. Das Bafu beantragt die Senkung des Risikos mindestens in den «akzeptablen Bereich».

Gemeinde will kein Risiko

In Kandergrund will man sich mit diesem Restrisiko nicht zufriedengeben. Der Gemeindeschreiber von Kandergrund, Martin Trachsel, sagt: «Für uns gibt es nur die Variante einer Gesamträumung.» Diese Ansicht habe die Gemeinde von Anfang an vertreten, da dies die Ansicht der Bevölkerung sei. Trachsel verstehe zwar, dass der Bundesrat nichts versprechen könne, solange es keine technische Lösung gebe. «Aber für unsere Bevölkerung gibt es nur diese Variante.»

Zum Vergrössern der Karte draufklicken.

Stephan Zellmeyer vom kantonalen Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär sagt, das VBS stehe weiterhin in der Pflicht, Massnahmen zu prüfen und umzusetzen, um die Munition zu entfernen. Da dies aber länger dauern werde, müsse das VBS ausserdem prüfen, ob man mit baulichen Massnahmen deutlich schneller die Explosionswirkung aus den ehemaligen und jetzigen Ausgängen der Anlage vermindern könne.

Bruno Locher, Chef Raum und Umwelt beim VBS, sagt, man habe Sensoren eingebaut, welche die Temperatur, Felsbewegungen und die Bildung von Gasen in der Anlage messen. Obwohl man eine grösstmögliche Risikoreduktion erzielen wolle, «wird man aber die Region sicher nie ganz blindgängerfrei machen können».