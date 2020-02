Das Berner Oberland erlebt eine beispiellose Evakuierung

Mitholz muss evakuiert werden. Die Räumung der verschütteten Reste des vor 72 Jahren explodierten Munitionslagers birgt zu hohe Risiken. Die Bewohner des kleinen Dörfchens in der Gemeinde Kandergrund müssen ihr Zuhause für zehn Jahre verlassen. So die nüchternen Informationen, die das Bundesamt für Verteidigung und Bevölkerungsschutz (VBS) publik gemacht hat. 170 Personen in rund 50 Haushalten sind von der Massnahme betroffen.