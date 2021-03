Berntreue: «Enttäuscht» über Probleme mit Stimmregister

Angesprochen auf die Liste mit möglichen Verdachtsfällen im Stimmregister, reagieren die Berntreuen etwas ratlos. «Ich bin ein wenig enttäuscht», sagt Steve Léchot (FDP) vom Komitee «Moutier Plus». Enttäuscht darüber, dass die Kontrolle der Abstimmung offenbar erneut nicht ausreichend war.

Die nun erneut kursierenden Zweifel am Stimmregister seien Ausdruck einer Verzerrung zwischen dem, was das Bundesamt für Justiz offiziell kommuniziere und dem, was in Moutier tatsächlich passiere. «Wie relevant das am Schluss ist, hängt im Wesentlichen von der Deutlichkeit des Resultats ab», so Léchot.

Léchot gibt sich aber noch immer zuversichtlich: «Tous les feux sont au vert», alle Lichter würden auf grün stehen, meint er.

Für Patrick Roethlisberger (FDP) hat die Liste mit den erneuten möglichen Unregelmässigkeiten im Stimmregister durchaus eine Wichtigkeit: «Bei einem knappen Resultat könnte sie entscheidend sein.» Er fragt sich wegen des wiederkehrenden Verdachts auf Betrug zudem, ob das bei den Separatisten bereits in den vergangenen Jahren System hatte, auch etwa bei kommunalen Wahlen. «Wünschenswert wären 200 bis 300 Stimmen Unterschied», sagt Roethlisberger. Auch er bleibt optimistisch. Während der Kampagne hätten sie dieses Mal mehr Engagement gespürt als 2017. (nfe)