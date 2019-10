Berliner Mietendeckel: Willkommen im Sozialismus

Dieses Signal ist verheerend. Während sich die Befürworter kaum halten können und euphorisch behaupten, wie sozial der Mietendeckel doch sei, profitieren im Endeffekt nur jene Altmieter, deren Privileg sich nun für mindestens fünf Jahre verlängert. Für Neuzuzüger aber wird es noch schwieriger, eine zahlbare Wohnung in Berlin zu finden. Und noch schlimmer: Für Investoren lohnt es sich so kaum, neuen Wohnraum zu bauen – obschon das dringend nötig wäre. Damit wird das Angebot noch knapper; wo sollen die vielen Menschen, die nach Berlin drängen, bitte schön alle wohnen?

Willkommen im Sozialismus

Der Mietendeckel bietet eben auch den Nährboden für noch extremere Vorhaben, auch wenn man eigentlich glauben könnte, der jetzt beschlossene Eingriff sei schon einschneidend genug. Die Bürgerinitiative «Deutsche Wohnen und Co. enteignen» sieht, wie es der Name schon sagt, eine Enteignung von allen Immobilienkonzernen vor, die mehr als 3000 Wohnungen besitzen. Über 77000 Berliner haben dieses Begehren unterschrieben. Unterstützung bekommen sie dabei von der Politik. Die linke Stadtbau­ministerin Katrin Lompscher sagt unverblümt: «Manche Investoren vergraule ich gern.» Als wären Vermieter per se skrupellose Abzocker.

Dabei liegt es nicht an ihnen, dass in Berlin Wohnungsknappheit herrscht, sondern an der Politik, die es nicht geschafft hat, Strukturen zu schaffen, die ein schnelleres Bauen möglich gemacht hätten. Das Übel ist also hausgemacht, und es dürfte im Chaos enden. Noch ist es ja möglich, dass das Verfassungsgericht den Deckel kippt – schliesslich ist das Mietrecht Angelegenheit des Bundes und nicht der Länder. Jahrelange rechtliche Un­sicherheit droht. Auch die Vermieter dürften sich gut überlegen, wie sie auf die sozialistischen Verhältnisse ­reagieren sollen. Zahlreiche Experten haben bereits diverse Schlupflöcher aufgezeigt, wie der Mietendeckel zu umgehen sei – etwa via Untermiete, wo der Mieter gesetzlich erstaunlich schlecht geschützt ist.

Wenn es nicht um existenzielle Fragen ginge, wäre es beinahe komisch – nun ist es leider nur tragisch: Am Ende könnte der planwirtschaftliche Eingriff für die Mieter nur Nachteile bringen. Das ist Rot-Rot-Grün aber ziemlich egal. Sie werkeln weiter an ihrem sozialistischen Traum: Als Nächstes solls den Erben ans ­Portemonnaie gehen, und zwar nicht zu knapp – hauptsächlich zulasten des Mittelstands.