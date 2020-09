Angriff bei «Charlie Hebdo» – Bericht: Verdächtiger gesteht Messerattacke von Paris Der 18-jährige Hauptverdächtige soll den Angriff vor den ehemaligen Redaktionsräumen von «Charlie Hebdo» gestanden haben. Ein mutmasslicher Komplize ist indessen wieder auf freiem Fuss.

Ermittler bei der Arbeit nach der Attacke vor den ehemaligen Büros von «Charlie Hebdo». Foto: Ian Langsdon (Keystone)

Der Hauptverdächtige hat Berichten zufolge die Messerattacke von Paris gestanden. Der 18-Jährige habe dabei auch die von dem Satiremagazin «Charlie Hebdo» veröffentlichten Mohammed-Karikaturen erwähnt, berichteten französische Medien am Samstag übereinstimmend. Bei der Attacke in der Nähe der ehemaligen Redaktionsräume von «Charlie Hebdo» waren am Freitagmittag in Paris zwei Menschen verletzt worden.

Justizkreisen zufolge ist zudem ein mutmasslicher Komplize des Tatverdächtigen freigelassen worden. Eine andere Person aus dem Umfeld des Verdächtigen sei festgenommen worden, hiess es. Dabei handle es sich vermutlich um einen ehemaligen Zimmergenossen in einem Hotel nördlich von Paris. Am Samstagmorgen befanden sich noch sieben Menschen im Polizeigewahrsam, darunter der mutmassliche Angreifer. Die Polizei hatte ihn etwa 500 Meter vom Tatort auf den Stufen eines Opernhauses festgenommen. Nach Aussage der Regierung handelt es sich um einen Pakistaner, der vor drei Jahren als unbegleiteter Minderjähriger in Frankreich angekommen war.

Bei dem Angriff mit einem Beil waren am Freitag zwei Mitarbeiter einer TV-Produktionsgesellschaft verletzt worden, die für eine Zigarettenpause auf die Strasse gegangen waren. Die Firma sitzt in dem Gebäude, in dem früher die Satire-Zeitschrift Charlie Hebdo ihre Büros hatte. Im Januar 2015 verübten radikale Islamisten einen Anschlag auf die Zeitschrift, bei dem zwölf Menschen getötet wurden. Die Mitarbeiter von Charlie Hebdo zogen danach an einen geheimen Ort um. Derzeit läuft der Prozess gegen 14 mutmassliche Komplizen der Attentäter von 2015

SDA/REUTERS/sep