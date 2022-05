Verteidigung der Ukraine – Bericht: Ukraine macht mit US-Infos Jagd auf russische Generäle Die ukrainische Armee hat seit Kriegsbeginn nach eigenen Angaben zwölf ranghohe russische Offiziere getötet. Die Aufklärungsarbeit der USA habe dazu massgeblich beigetragen.

Die US-Regierung betont, die Geheimdienstinformationen hätten nicht primär dem Zweck, russische Generäle zu eliminieren, sondern dienten den ukrainischen Streitkräften hauptsächlich zur besseren Verteidigung ihres Landes. (Symbolbild) Foto: Alexei Alexandrow (Keystone)

Die von den USA an die ukrainische Armee gelieferten Geheimdienstinformationen haben einem US-Medienbericht zufolge zur Tötung mehrerer russischer Generäle beigetragen. Die «New York Times» berichtete am Mittwoch unter Berufung auf Geheimdienstkreise, dass die USA insbesondere die Standorte der «mobilen Hauptquartiere der russischen Armee» ausfindig machen und die Informationen mit den ukrainischen Streitkräften teilen. So konnten die Ukrainer die Kommandostände demnach mit Artillerie angreifen.

Abo Geschütze, Raketen, Drohnen und Co. Welche Waffen den Krieg entscheiden können Der Nationale Sicherheitsrat der USA betonte, dass es den USA bei der Bereitstellung von Geheimdienstinformationen nicht primär darum geht, russische Generäle zu töten. Die US-Regierung stelle «Informationen auf dem Schlachtfeld zur Verfügung, um den Ukrainern bei der Verteidigung ihres Landes zu helfen», erklärte die Sprecherin des Sicherheitsrats, Adrienne Watson. «Wir stellen keine Informationen mit der Absicht zur Verfügung, russische Generäle zu töten», betonte sie.

Russland hat Tod von Generälen teilweise bestätigt

Die Ukrainer haben seit Beginn der Invasion in der Ukraine am 24. Februar wiederholt gemeldet, russische Generäle vor Ort getötet zu haben. Der «New York Times» zufolge sollen «viele» des rund eines Dutzend getöteter russischer Kommandeure dank US-Informationen ins Fadenkreuz der ukrainischen Streitkräfte geraten sein.

Teils wurde der Tod der Generäle von russischer Seite bestätigt. Anfang März meldete die Stadtverwaltung der südrussischen Stadt Noworossijsk beispielsweise, dass General Andrej Suchowezkij, der stellvertretende Kommandeur der 41. Armee, in der Ukraine «heldenhaft» gestorben sei.

Ukrainische Berichte, wonach der russische Generalstabschef Waleri Gerassimow in der vergangenen Woche bei einer «Explosion» in Isjum in der Ostukraine verletzt worden sei, bestätigten die USA nicht. Das US-Verteidigungsministerium hatte jedoch am Montag erklärt, dass Gerassimow «mehrere Tage» an der Front im Osten der Ukraine verbracht hatte.

AFP/step

Fehler gefunden?Jetzt melden.