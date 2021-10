Nach dem Wahldebakel – Bericht: Laschet deutet Bereitschaft zum Rückzug an Der CDU-Chef will einen geordneten Wechsel an der Parteispitze einleiten. Diese brauche einen personellen Neuanfang, sagte Armin Laschet laut Fraktionsmitgliedern. UPDATE FOLGT

06.10.2021, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen äußert sich im Landtag zum Stand der Gespräche zur Regierungsbildung im Bund. Nach zahlreichen Vorgesprächen wollen die Grünen, SPD und FDP in gemeinsame Sondierungsgespräche einsteigen. Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (KEYSTONE/DPA/Oliver Berg) KEYSTONE

Angesichts massiver Kritik wegen des schlechten Abschneidens bei der Bundestagswahl will CDU-Chef Armin Laschet einen geordneten Wechsel an der Parteispitze einleiten. «Wir brauchen einen personellen Neuanfang», sagte Laschet laut Teilnehmern bei der Sitzung der Unionsfraktion am Donnerstag. Demnach hält er aber weiter an der Möglichkeit fest, doch noch eine Regierung unter Führung der Union mit Grünen und FDP zu bilden.

red

