Attentat in Amsterdam – Starreporter de Vries nach Mordanschlag gestorben Der niederländische Kriminal-Journalist Peter R. de Vries ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 64-Jährige war vergangene Woche auf offener Strasse in Amsterdam niedergeschossen worden.

Ist seinen Verletzungen erlegen: Der niederländische Reporter Peter R. de Vries wurde am 6. Juli in Amsterdam auf offener Strasse niedergeschossen. (Archivbild) Foto: Marcel Van Hoorn (Keystone)

Der prominente niederländische Kriminal-Reporter Peter R. de Vries ist nach dem Mordanschlag auf sich seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die Familie am Donnerstag in Amsterdam mit. De Vries war am 6. Juli in Amsterdam niedergeschossen worden.

Update folgt

Blumen nach dem Anschlag im Zentrum von Amsterdam. (Archivbild) Foto: Ramon Van Flymen (Keystone)

SDA/sep

Fehler gefunden?Jetzt melden.