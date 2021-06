Gipfelsehnsucht – Bergwärts wir ziehen Neue Bücher über die Alpen führen in schwindelnde Höhen, zu bedrohten Landschaften und spannenden Ausblicken. Christine Richard

Auf dem Septimerpass mit Blick auf die Berge des Bergells. Foto: Markus Wüest

Lesen ist wie wandern. Wer einmal damit angefangen hat, kann nicht mehr aufhören. Wer aber aufhören muss zu wandern, wenn die Füsse nicht mehr wollen, kann immer noch lesen. Dafür gibt es jede Menge Alpenbücher. Hier eine Auswahl von Neuerscheinungen jüngeren Datums.

Rundblick für Alpenfreunde

Werner Bätzings Standardwerk «Die Alpen» bietet alles, was man über den Alpenraum wissen muss. Geologie und Klima, die Alpen im Agrarzeitalter, die industrielle Revolution, die Alpenstädte, Verkehr und Naturschutz, der Wirtschaftsraum, die überschätzte Bedeutung des Tourismus, die Alpen als «Wasserschloss» und als Heimat, die Alpentransitpolitik und Europa. Bätzing habilitierte sich 1993 in Bern zum Professor für Kulturgeografie. Hier schreibt ein Experte, der die Berge und ihre Menschen liebt. Die Zerstörung des Alpenraums registrierend, erkennt er sein Potenzial: «Die Alpen sind Vorreiter einer nachhaltigen Entwicklung in Europa.» Kompaktes Basiswissen in verständlicher Sprache; mit Statistiken, Schaubildern und Fotografien.

