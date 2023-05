Naherholungsgebiet Hintere Wasserfallen Reigoldswil – Berggasthaus öffnet wieder Das Lokal ist für Wanderinnen und Wanderer nur sehr schwer wegzudenken. Hier enden oder starten oft die Touren. Daniel Aenishänslin

Auf der Terrasse des Berggasthauses Hintere Wasserfallen kann man ab Auffahrt wieder Natur und Aussicht geniessen. Foto: PD

Am 18. Mai öffnet das Berggasthaus Hintere Wasserfallen nach einem Besitzerwechsel bereits wieder seine Tore. Gerechnet wurde zuerst mit einer Wiedereröffnung im Herbst. Betrieben wird das Restaurant von der Stiftung Luftseilbahn Reigoldswil-Wasserfallen. Das Berggasthaus ist jeweils von Donnerstag bis Sonntag geöffnet.

Der Gastro-Betrieb wolle auf Frische, Regionalität und viel Herzlichkeit fokussieren, schreibt Raphael Kissling, Geschäftsführer der Stiftung Luftseilbahn Reigoldswil-Wasserfallen, in einer Medienmitteilung. Die Dessertkarte nennt er ein «Highlight». Vor allem der Auswahl an Backwaren sowie einer Variation an regionalen produzierten Glaces wegen. Die Speisekarte sei typisch für eine Bergbeiz, jedoch durch ein aktuelles, saisonales Tagesmenü ergänzt. Gäste können im Massenlager übernachten.

Weiterhin stattfinden wird der traditionelle Seniorentag. Von Mai bis Oktober können Seniorinnen und Senioren jeweils donnerstags ein vergünstigtes Mittagessen geniessen und von einer ebenfalls vergünstigten Gondelbahnfahrt auf die Wasserfallen profitieren.





Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.