Während Corona auf der Piste – Bergbahnen verschärfen

die Massnahmen Das Schutzkonzept der Bahnbetreiber reicht nicht mehr aus. Der Verband hat deshalb nachgebessert. Was das

für die Skifahrer bedeutet. Pia Andrée Wertheimer

Das ist passé: In diesem Winter heisst es auch auf den Schleppliften: Maske auf! Foto: Marcel Bieri, Keystone

Die Skiorte stehen vor einem Stresstest. Noch immer spukt das Schreckgespenst von Ischgl in den Köpfen der Verantwortlichen. Deshalb hat der Verband der Schweizer Seilbahnbranche bereits Anfang Oktober ein Schutzkonzept mit den Regeln in den Bahnen und auf den Skiliften präsentiert. Angesichts der rasant steigenden Fallzahlen und der angepassten Vorgaben des Bundes sah sich der Verband nun aber gezwungen, nachzubessern. Am Freitagabend hat er eine entsprechende Vorlage seinen Mitgliedern verschickt. Sie liegt der SonntagsZeitung vor.

Das angepasste Schutzkonzept hat der Verband dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) unterbreitet: «Nicht weil wir das mussten, sondern um es zu plausibilisieren. Das Papier soll einen verbindlichen Charakter haben», sagt Berno Stoffel, Direktor von Seilbahnen Schweiz.