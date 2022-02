Tierversuche – wie weiter? - Bereits werden neue Forderungen laut

Falls die Initianten noch gehofft haben sollten: Heute um 12.34 Uhr mussten sie sich definitiv geschlagen geben. Die erste nationale Hochrechnung bestätigte, was sich in den letzten Wochen abgezeichnet hatte – die Initiative scheitert klar: 79 Prozent der Stimmberechtigten lehnen das Begehren ab. An diesem klaren Resultat hat sich im Verlauf des Nachmittags nichts mehr verändert. Damit bleiben Tierversuche und Experimente, an denen Menschen teilnehmen, erlaubt, ebenso der Import von Medikamenten, die mithilfe von Tierversuchen entwickelt worden sind.

Die Initianten, ein Bürgerkomitee ohne illustre Namen, stand von Beginn weg auf verlorenem Posten: Die Parteien, der Bundesrat, die Wirtschaft, ja selbst ein Teil des Tierschutzlagers – alle bekämpften das Anliegen.

So klar das Verdikt ist: Die Kontroverse um Tierversuche ist damit nicht zu Ende. Und noch etwas wird nun klar: So geeint die Initiativgegner in den letzten Wochen aufgetreten sind, so schnell zerfällt die politisch heterogene Allianz nun wieder. Das zeigt sich anhand von Forderungen, die nun aus der Grünen Partei kommen. Nationalrätin Meret Schneider verlangt ein Verbot für Primatenversuche. 2020 gab es in der Schweiz Experimente an 190 Primaten, dies bei gesamthaft mehr als 550’000 Tierversuchen.

Beenden – oder zumindest stark reduzieren – will Schneider auch Tierversuche im Schweregrad 3, also die am schwersten belastenden; hierbei werden Tieren etwa aggressive Tumore eingepflanzt. Deren Zahl lag 2020 bei knapp 20’000, das sind fast doppelt so viele wie 2012. Schneider arbeitet an entsprechenden Vorstössen, die sie in der Frühjahrssession einreichen will, wie sie auf Anfrage bestätigt.