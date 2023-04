Reiseverkehr Richtung Süden – Bereits eine Woche vor Ostern gibt es 14 Kilometer Stau am Gotthard Schon jetzt braucht viel Geduld, wer mit dem Auto durch den Gotthard muss. Der Höhepunkt des Ferienverkehrs kommt erst noch.

Es geht wenig: Reisende mussten am Samstagvormittag über zwei Stunden vor dem Gotthard-Nordportal warten.

Der Oster-Reiseverkehr in den Süden hat begonnen: Bereits rund eine Woche vor Beginn der Feiertage stauten sich am Samstagmorgen die Fahrzeuge vor dem Gotthard-Südportal auf einer Länge von 14 Kilometern. Das entspricht einer Wartezeit von 2 Stunden und 20 Minuten.

In den Kantonen Basel-Land und Basel-Stadt haben am Samstag die Osterferien begonnen. Und während es im Norden stürmt und regnet, herrscht im Tessin Sonnenschein. Entsprechend zog es bereits am Samstag vor Ostern zahlreiche Reisende in den Süden.

Den Höhepunkt des Reiseverkehrs in den Süden erwarten das Bundesamt für Strassen (Astra) und der Verkehrsinformationsdienst Viasuisse dann ab Mittwoch. Weil die Ferien, anders als im letzten Jahr, in mehreren Kantonen sowie in einigen deutschen Bundesländern am Osterwochenende anfangen, könnte die Staulänge vor dem Gotthard Rekordwerte erreichen.

