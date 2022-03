Preisfrust an der Zapfsäule – Benzin ist heute viel günstiger als während der Ölkrise in den 1970er-Jahren Die Politik will den Benzinpreis senken. Das ist keine gute Idee und würde vor allem Putin helfen. Zudem zeigt ein Vergleich, dass der Unmut über die Preissteigerung unbegründet ist. Armin Müller

Der erste VW Golf kam 1974 während der ersten Ölkrise auf den Markt. Da war Autofahren für die meisten Menschen viel teurer als heute. Foto: PD

«Eine Tankfüllung kostet uns mittlerweile ein kleines Vermögen», «die Schmerzgrenze ist erreicht», «ein normaler Schweizer kann sich das nicht mehr leisten»: So tönt es derzeit an den Zapfsäulen. Die Nerven liegen bei manchen Autofahrern blank, nachdem der Benzinpreis seit dem Angriff auf die Ukraine auf derzeit 2.09 Franken in die Höhe geschossen ist. Seit Anfang Jahr ist er um 17 Prozent gestiegen, seit Anfang 2021 gar um 44 Prozent.