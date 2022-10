Ohne Einwilligung des Kantons – Bennwil löscht nachts die Lichter– im Alleingang Was vor einem Monat noch eine Idee war, soll nun umgesetzt werden: Die Gemeinde schaltet ab Ende Oktober in der Nacht die Strassenbeleuchtung ab. Die Kantonsverwaltung ist irritiert. Lea Buser

Bennwil im Oberbaselbiet schaltet in der Nacht die Strassenbeleuchtung aus. Foto: Henry Muchenberger

Aufgrund der drohenden Energiemangellage präsentierte die Gemeinde Bennwil Anfang September die Idee, in der Nacht die Strassenbeleuchtung abzuschalten. Im vergangenen Monat wurde berechnet, ob mit einem solchen Unterfangen überhaupt eine sinnvolle Menge an Strom eingespart werden könnte. Diese Woche gab der Gemeinderat nun bekannt, dass die Abschaltung der Strassenbeleuchtung in die Tat umgesetzt werden soll.