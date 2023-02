«BaZ uff dr Gass» – Beni Huggel: «Beni, Sie waren mit Zoggeli an der Fasnacht, mit Zoggeli!?» Im Gespräch bei «BaZ uff dr Gass» stehen FCB-Legende Benjamin Huggel und Regierungsrätin Stephanie Eymann Rede und Antwort. Der erste Tag auf der Pop-up-Redaktion. Linus Schauffert

Das erste Highlight des Tages: Benjamin Huggel (l.) im Gespräch mit Marcel Rohr. Foto: Dominik Plüss

La grande Ouverture

Gut. Es gleicht eher einem gemütlichen Anrollen als einem knallenden Rennstart. Dennoch. Am Montag um 13 Uhr öffnet sich die Glastür der BaZ-Redaktion im Pop-up-Stil: «BaZ uff dr Gass».

Für alle, die es nicht mitbekommen haben: An jedem der «drei scheenschte Dääg» betreibt die BaZ eine Aussenredaktion am Spalenberg 45. Und dies sieben Stunden lang mit prominenten Gästen und BaZ-Redaktorinnen und -Redaktoren vor Ort. Am Montag auf dem Programm stehen unter anderem FCB-Legende Beni Huggel und LDP-Regierungsrätin Stephanie Eymann.

Nun sind es um 13.30 Uhr aber erst einmal Chefredaktor Marcel Rohr und der Sportchef Oliver Gut, die sich den Fragen der Besucherinnen und Besucher stellen. Von diesen gab es einige. Thema Nummer eins hier: die schwierige Situation des FC Basel.

Wie passend, dass nur eine halbe Stunde später einer auf einen Schwatz am Spalenberg vorbeikommt, der genau weiss, wie man mit Rotblau Erfolge feiert.

FCB-Legende Beni Huggel

Eigentlich erst um 14 Uhr eingeplant, taucht Ex-FCB-Spieler Benjamin Huggel einige Minute zuvor in der Fasnachtsbeiz «Zem Isebähnli» auf. So kann er sich pünktlich mit Chefredaktor Rohr auf das rote Sofa setzen und sich dessen Fragen stellen.

Beni Huggel, wie verfolgst du den FC Basel, und wie sehr leidest du dabei? Das Mitleiden hält sich ehrlich gesagt in Grenzen. Als Junger war ich Fan, dann Spieler, heute habe ich einen neutraleren Blick auf das Ganze. Doch der FCB interessiert mich nach wie vor.

Was muss bei Rotblau geschehen, damit es wieder besser läuft? Wie lange haben wir Zeit? (lacht) Spass beiseite. Man muss sich damit abfinden, dass der FCB nicht mehr so erfolgreich ist wie zwischen 2002 und 2017. Und dann würde ein wenig Demut, ein wenig Step-by-Step-Denken dabei helfen, weiterzukommen.

Themawechsel, Beni. Heute vor 16 Jahren wurde deine Tochter geboren. Ja, sie kam in Bad Soden am Taunus zur Welt – keine Reise wert, aber ein super Spital. (lacht) Dazu eine witzige Geschichte: In der Nacht klingelte um drei Uhr das Telefon – ich war in einem Hotel –, wir spielten mit Frankfurt im DFB-Pokal. «Ich gehe jetzt ins Spital», sagte meine Frau. Meine Antwort: «Okay, ich lege mich nochmals hin und komme dann.» (lacht) Nachdem ich aufgelegt hatte, sagte ich zu mir: «Sie geht jetzt ins Spital, du kannst dich nicht nochmals hinlegen.» Und dann kam meine Tochter zur Welt. An einem Fasnachtsdienstag.

Und im selben Jahr hast du zurück zum FCB gewechselt … Ich war in den Ferien. Und dann entwickelte Marco Streller den Plan, zum FCB zurückzugehen. Täglich rief er mich ungefähr fünfmal an: «Jetzt gehen wir zurück zum FCB, Beni.» Und meine Antwort war: «Das ist schon gut, wenn du das willst. Aber das entscheidest im Fall nicht du.» (lacht) Irgendwann rief dann Christian Gross an, und ich telefonierte eine Stunde mit ihm.

Könntest du einen Ausschnitt aus diesem Telefonat zum Besten geben? (Im Zürcher Dialekt von Ex-FCB-Trainer Christian Gross) «Beni, Beni. Wie gaats? Wie gaats? Frankfurt schön und guet – abr FC Basel. Mir hän grossi Ziil. Wänd Si wider zruckcho? Beni, ich bruuche Si, ICH BRUUCHE SI!» (Gelächter und Applaus)

Beni Huggel liess es sich nicht nehmen, ein Foto vor der «Baz uff dr Gass»-Wand aufzunehmen. Foto: Dominik Plüss

Man hörte, dass du auch als FCB-Spieler immer wieder mal an der Fasnacht warst. Durfte man das überhaupt, oder wurde es vom eben imitierten Trainer verboten? Er fand es nicht gut. Und er hat dann hin und wieder – und bis heute meine ich, dass es aus Trotz war – am Dienstag Testspiele angesetzt. Fasnachtsdienstag. Auf dem kalten, windigen Rankhof ein Testspiel gegen den SR Delémont. Das war ein Highlight. (lacht)

Warst du ab und zu an der Landfasnacht? Ja, da war ich auch. Pipi (Streller) ist in Aesch aufgewachsen. Und das ist ja eine Landfasnacht-Hochburg.

Dort warst du anzutreffen. Im Kostüm mit Zoggeli. Letztere sind schädlich für die Achillessehne, die dir ja mal riss. Am Donnerstag nach der Fasnacht. Das ist im Nachhinein eine lustige Geschichte, aber es war für mich schon schwierig. Nach der Fasnacht kam Christian Gross dann zu mir und sagte: (Im bereits zitierten Dialekt von Ex-FCB-Trainer Christian Gross) «BENI! Ich ha ghört, Si sind mit de Zoggeli an de Fasnacht gsi. Stimmt das?!» «Jo logisch, als Waggis goot me do … – .» «GAATS INE EIGENTLICH NO?» Er hatte dann natürlich das Gefühl, dass ich deswegen meine Achillessehne verletzte. Aber ich denke, das hat andere Gründe.

Du hattest mit Gross eine spezielle Beziehung, oder? Ja, immer noch. Ich habe ihm viel zu verdanken. Er hat aus einem einigermassen talentierten Schnudergoof aus Arlesheim einen Nationalspieler gemacht.

Eymann – und was sie mit Knallfröschen verbindet

Huggels Auftritt löst die ohnehin schon lockere Stimmung noch etwas mehr – und füllt die Redaktion beinahe bis zum Anschlag. Beste Voraussetzungen für den nächsten Programmpunkt:

Um 15 Uhr startet nämlich das Fotoshooting mit BaZ-Fotograf Dominik Plüss. Klein und Gross können sich hier ablichten lassen – und die entstandenen Bilder werden online zur Schau gestellt. Die Besonderheit dabei: Im Hintergrund der Fotos ist das vom Künstler Domo Löw eigens für «BaZ uff dr Gass» entworfene Kunstwerk zu sehen.

Vor Domo Löws Kunstwerk konnte man sich von BaZ-Fotograf Dominik Plüss ablichten lassen. Hier eine wilde Gruppe Fasnächtler. Foto: Dominik Plüss

Gegen Abend strömen dann immer mehr Fasnächtlerinnen und Fasnächtler ins Lokal. Ob sie nur etwas trinken wollen oder doch wegen des nächsten Programmpunkts vor Ort sind – man weiss es nicht.

Dennoch kann sich um 18 Uhr Regierungsrätin Stephanie Eymann vor einem ansehnlichen Publikum Marcel Rohrs Fragen stellen. Eymann spricht zwar auch über politische Themen wie Demonstrationen in Basel – im Vordergrund steht jedoch die Fasnacht.

So verrät die Vorsteherin des Justiz- und Sicherheitsdepartements, wie sie persönlich zum Pfeifen gefunden hat: «Ich habe als Mädchen mit meiner Nachbarin bei einem Schyssdräggziigli angefangen. Das hatte den Namen «Knallfrösch» – das passt noch zur Familie, muss ich sagen», sagt Eymann. Gelächter im Lokal.

Die ausgelassene Stimmung zog sich dann durch die ganze halbe Stunde, in der Eymann auf dem Sofa sass und über die Fasnachtsmelancholie, ihr neuliches Treffen mit Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider und die im Publikum sitzende Mutter von Beni Huggel sprach. Die Gespräche mit Huggel und Eymann finden Sie in voller Länge auf unserem Instagram-Kanal @baslerzeitung_baz.

Am Dienstag geht das Programm von «BaZ uff dr Gass» weiter. Angekündigt sind Frauen der Guggenmusik Amazone sowie Comedian Joël von Mutzenbecher.

Fehler gefunden?Jetzt melden.