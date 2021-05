17 Songs von Basler Promis – Beni Huggel Der ehemalige Fussballprofi, Ex-FCB-Spieler, Fernseh-Fussball-Kommentator und Geschäftsmann teilt seine Lieblingslieder mit uns. Markus Wüest

Beni Huggel ist nun bei «Beni Huggel bewegt» aktiv. Foto: Anna-Tia Buss

«Das sind meine All-Time-Hits, die mich pushen oder abkühlen und gute Erinnerungen hervorrufen», schreibt uns Beni Huggel. Auf unsere Bemerkung hin, dies sei nun doch ein bisschen wenig Information, treffen in rascher Folge drei weitere Whatsapp-Nachrichten ein: «Mich auf 17 Songs zu beschränken, fiel mir schwer. Ich konzentrierte mich auf Songs, die ich in jeder Stimmungslage gut finde. Nicht ganz radiotauglich, da die Songs fünf Minuten oder länger dauern.» So lautet die erste Ergänzung. Die zweite geht dann mehr auf den Stil ein: «‹California› von Manfred Mann’s Earth Band symbolisiert für mich Fernweh pur. ‹Lose Yourself to Dance› – kann man einen smootheren Song schreiben? ‹Air› erinnert mich an Ferien in Florida und Key West.» Und dann folgt unmittelbar im Anschluss noch dies: «Mit Metallica und Rage Against the Machine habe ich mich vor Fussballspielen gepusht. ‹Jah Is by My Side› und ‹40› bilden den versöhnlichen Abschluss nach aggressiver Grunge- und Metal-Power. Dazwischen fanden Songs von grossartigen Bands Platz.»