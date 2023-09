Benefiz-Konzert in Pratteln – Syrien braucht noch immer Hilfe Regionale Musikerinnen und Musiker sammeln für Erdbebenopfer in Syrien. Sie laden in die reformierte Kirch Pratteln. Daniel Aenishänslin

Viele verloren durch das Erdbeben alles, was sie hatten. Foto: PD

«Kommen Sie und erleben Sie einen unvergesslichen Abend voller Musik und Mitgefühl beim Benefiz-Konzert für die Erdbebenopfer in Syrien», bittet Sara Sutter vom Kinderhilfswerk «NOAH» in die reformierte Kirche von Pratteln. Das Konzert findet am Samstag, 16. September um 17 Uhr statt.

Im Februar erschütterten Erdbeben Syrien und die Türkei. 50'000 Menschen verloren ihre Leben. Noch mehr Hab und Gut sowie eine Lebensperspektive. Nach Angaben der türkischen Regierung sind 20 Millionen Menschen in der von den Auswirkungen des Bebens betroffen. Für Syrien gehen die Vereinten Nationen von 8,8 Millionen Betroffenen aus.

Mit Vielfalt gegen

Der musikalische Abend bietet eine Vielfalt an Musikrichtungen. Für jeden Geschmack soll etwas dabei sein. Von der Klassik über mitreissenden Klezmer bis zur Worldmusic und energiegeladenem Jazz. Es treten diverse Musikerinnen und Musiker aus der Region auf. Zu hören sind Gabriel Gully, Thierry Kaufmann, Mario Manetta, der Kirchenchor Grellingen, die John Calkins Familie, Philippe Koerper und Barbara Gasser.

Sara Sutter lässt sich zitieren: Alle Musiker und Sänger sind von Herzen dabei und verzichten auf ihre Gagen, um dieses wertvolle Projekt zu unterstützen. Das zeigt, wie sehr uns die Schicksale der Erdbebenopfer in Syrien am Herzen liegen und wie wichtig es ist, Solidarität zu zeigen.»

Der gesamte Erlös aus der Kollekte und weiteren Spenden fliessen direkt ins Hilfsprojekt «NOAH» vor Ort, um den betroffenen Menschen dringend benötigte Unterstützung zu bieten.

