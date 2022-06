Schweizer Sieg im Tennis-Marathon – Bencic greift in Berlin nach ihrem zweiten Rasentitel Die Ostschweizerin spielt gegen Sakkari gross auf und erreicht nach über drei Stunden das Endspiel. Gegen Ons Jabeur zeichnet sich ein weiterer harter Kampf ab. René Stauffer

Bis an die Grenzen getrieben: Belinda Bencic und Maria Sakkari zeigten drei Stunden Spitzentennis. Foto: Boris Streubel (Getty Images)

Belinda Bencic gewann als Juniorin Wimbledon, und auch ihren ersten Titel auf der WTA-Tour holte sie auf Rasen, 2015 in Eastbourne. Sie liebt Rasentennis, betrachtet es als ihren vielleicht besten Belag. Dass sie in Berlin aber gleich in allen vier Partien über drei Sätze musste und für den Halbfinal 3:07 Stunden bei grösster Hitze benötigte, hätte sie sich aber doch gerne erspart.